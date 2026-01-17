Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

El pasado miércoles 14 de enero, en las horas de la tarde, fue clausurado uno de los locales de Almacenes Éxito, exactamente el que está ubicado en el centro comercial Multiplaza, que se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón.

Según se conoció, el cierre se habría dado luego de que la Secretaría de Salud de Bogotá tomara la decisión. Desde ese momento y hasta el día de hoy, el local permanece cerrado. Varios usuarios en redes sociales tomaron imágenes de la clausura.

Uno de los locales del Éxito fue clausurado. Foto: Getty Images / Bloomberg

Aseguraron que fueron varios los funcionarios de la entidad que llegaron al lugar para sellarlo y pegaron un cartel en la puerta en el que se indicaba que estaba clausurado, por lo que a partir de la fecha quedaba prohibido el funcionamiento del establecimiento.

“Se advierte que la violación de esta medida sanitaria de seguridad acarreará sanciones penales o administrativas, de conformidad con la normatividad legal”, se puede leer en el cartel que se ubicó en la puerta principal del establecimiento.

De acuerdo con El Tiempo, la clausura y la visita de la Secretaría fue un procedimiento rutinario, dado que este tipo de establecimientos está sujeto a procesos de inspección, vigilancia y control.

Esta es la situación. Foto: Semana

Adicional a ello, el cierre del establecimiento continuará hasta que el comercio haga las correcciones debidas para que pueda funcionar cumpliendo todas las normativas.

A través de redes sociales, algunos usuarios han posteado imágenes y también han elevado la duda sobre por qué el local permanece cerrado hasta el momento.

También hay videos posteados en los que se evidencia cómo se dio el cierre. En una de las grabaciones, se ve el local con las entradas obstruidas por carros de mercado.

Además, se aprecia que uno de los celadores del local no permite la entrada de más compradores. Adicionalmente, se puede visualizar el cierre de la puerta del local.

SEMANA consultó directamente con el Éxito respecto a la situación y el pronunciamiento oficial. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo no ha obtenido una respuesta al respecto.