Local de Almacenes Éxito en Multiplaza fue clausurado: esto es lo que se sabe hasta el momento

El local permanece cerrado y varios usuarios en redes han posteado imágenes.

Redacción Economía
18 de enero de 2026, 2:55 a. m.
Estas son las razones detrás de la clausura del almacén.
Estas son las razones detrás de la clausura del almacén. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El pasado miércoles 14 de enero, en las horas de la tarde, fue clausurado uno de los locales de Almacenes Éxito, exactamente el que está ubicado en el centro comercial Multiplaza, que se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón.

Según se conoció, el cierre se habría dado luego de que la Secretaría de Salud de Bogotá tomara la decisión. Desde ese momento y hasta el día de hoy, el local permanece cerrado. Varios usuarios en redes sociales tomaron imágenes de la clausura.

El Grupo Éxito tiene vacantes en la ciudad de Bucaramanga
Uno de los locales del Éxito fue clausurado. Foto: Getty Images / Bloomberg

Aseguraron que fueron varios los funcionarios de la entidad que llegaron al lugar para sellarlo y pegaron un cartel en la puerta en el que se indicaba que estaba clausurado, por lo que a partir de la fecha quedaba prohibido el funcionamiento del establecimiento.

“Se advierte que la violación de esta medida sanitaria de seguridad acarreará sanciones penales o administrativas, de conformidad con la normatividad legal”, se puede leer en el cartel que se ubicó en la puerta principal del establecimiento.

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Marcela Meléndez designada nueva directora ejecutiva de Fedesarrollo

¿Pueden despedirlo de su trabajo por el aumento al salario mínimo? MinTrabajo se pronunció en SEMANA

Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

Video | Hombre furioso ingresa con un bate a un almacén Éxito para reclamar una devolución: “Si no me responden, nos volvemos...”

De acuerdo con El Tiempo, la clausura y la visita de la Secretaría fue un procedimiento rutinario, dado que este tipo de establecimientos está sujeto a procesos de inspección, vigilancia y control.

Almacenes Éxito
Esta es la situación. Foto: Semana

Adicional a ello, el cierre del establecimiento continuará hasta que el comercio haga las correcciones debidas para que pueda funcionar cumpliendo todas las normativas.

A través de redes sociales, algunos usuarios han posteado imágenes y también han elevado la duda sobre por qué el local permanece cerrado hasta el momento.

También hay videos posteados en los que se evidencia cómo se dio el cierre. En una de las grabaciones, se ve el local con las entradas obstruidas por carros de mercado.

Además, se aprecia que uno de los celadores del local no permite la entrada de más compradores. Adicionalmente, se puede visualizar el cierre de la puerta del local.

SEMANA consultó directamente con el Éxito respecto a la situación y el pronunciamiento oficial. Sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo no ha obtenido una respuesta al respecto.

En el Valle del Cauca, el Grupo Éxito trabaja con alrededor de 290 proveedores para desarrollar cadenas de abastecimiento sostenibles.
Esto es lo que se sabe tras la clausura del almacén. Foto: Jorge Orozco / El País

Noticias Destacadas