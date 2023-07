Los cuatro fondos privados analizan la reforma pensional: Lo que les agrada y les preocupa

“Sin embargo, como está presentada, la reforma no garantiza la sostenibilidad del sistema, no promueve el ahorro de los colombianos en su etapa productiva ni adopta medidas adecuadas para corregir la realidad del envejecimiento de la población, que solo se puede lograr incentivando el ahorro ”, advierte, al tiempo que alerta que el menor ahorro y los subsidios remanentes aumentarían el pasivo pensional con serias consecuencias fiscales. Según cálculos de Anif, si se aprueba la reforma tal como está planteada, el pasivo pensional podría pasar del actual 110 por ciento del PIB al 249 por ciento.

No retroceder

“No podemos volver a un sistema que ya probó que no da resultados, que no es viable. No se puede afectar la posibilidad que tienen los trabajadores colombianos de ahorrar”, sostiene con el argumento de que obligar a todos los trabajadores a cotizar sus tres primeros salarios mínimos en el régimen de prima media “le quita la posibilidad y el derecho de ahorrar a más del 80 por ciento de la fuerza laboral formal de nuestro país”.