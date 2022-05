McDonald’s anunció la venta de su negocio en Rusia tras la invasión a Ucrania

El gigante estadounidense de comida rápida McDonald’s, que cerró sus establecimientos en Rusia a inicios de marzo, anunció este lunes que se retirará del país y venderá todas sus operaciones, en reacción a la invasión en Ucrania, que inició el pasado 24 de febrero.

“Estamos comprometidos con nuestra comunidad mundial y debemos permanecer inflexibles en nuestros valores”, declaró el director general del grupo, Chris Kempczinski, citado en un comunicado de la empresa. “Respetar nuestros valores significa que no podemos seguir manteniendo” McDonald’s en Rusia, añadió.

Por lo tanto, la compañía inició el proceso para vender toda su cartera de restaurantes en Rusia a un comprador local porque “la crisis humanitaria causada por la guerra en Ucrania y el precipitado e impredecible entorno operativo” hacen que la continuidad del negocio ya no sea sostenible.

Sin embargo, tras la venta, el comprador no podrá utilizar el nombre, el logotipo, la marca o el menú de McDonald’s. El gigante de la comida rápida está presente en Rusia desde hace más de 30 años, y actualmente tiene 850 restaurantes y 62.000 empleados.

La salida de Rusia le costará a McDonald’s entre US$ 1.200 millones y US$ 1.400 millones, según dijo la compañía.

“Las prioridades de McDonald’s incluyen tratar de garantizar que los empleados de McDonald’s Rusia sigan cobrando hasta el cierre de cualquier transacción y que los empleados tengan un empleo futuro con cualquier comprador potencial”, agregó.

La empresa anunció el cierre temporario de todos sus establecimientos y la suspensión de sus operaciones en el país el pasado 8 de marzo, siguiendo los pasos de otras multinacionales que tomaron distancia de Moscú tras la invasión a Ucrania.

Rusia, donde McDonald’s administra directamente más del 80 % de sus restaurantes que llevan su nombre, representa el 9 % de la facturación total de la empresa y el 3 % de su beneficio operativo.

Petrolera BP registró millonarias pérdidas por su salida de Rusia

El gigante energético británico BP registró una enorme pérdida en el primer trimestre de 2022 tras su salida de Rusia por la invasión de Ucrania y a pesar del incremento de sus ingresos por el encarecimiento del gas y el petróleo.

La pérdida neta alcanzó los US$ 20.400 millones contra las ganancias de US$ 4.700 millones reportadas hace un año, en tanto que la facturación fue de US$ 51.200 millones, un incremento del 40,3 %.

“En un trimestre dominado por los trágicos acontecimientos en Ucrania y por la volatilidad de los mercados de la energía, la prioridad de BP ha sido suministrar la energía fiable que necesitan nuestros clientes”, comentó su director general, Bernard Looney.

La británica reportó una pérdida de US$20.400 millones en el primer trimestre de 2022. - Foto: AP

En febrero, la empresa británica decidió desprenderse de su participación de 19,75 % en el grupo energético ruso Rosneft, terminando con más de tres décadas de inversión en ese país.

“Nuestra decisión en febrero de separarnos de nuestra parte en Rosneft se traduce en una fuerte pérdida (...) pero no ha cambiado nuestra estrategia, nuestro marco financiero o nuestras expectativas en términos de distribución a los accionistas”, añadió.

La salida de Rosneft se salda con una carga antes de impuestos de US$ 25.500 millones vinculado a la pérdida de ingresos en Rusia.

El grupo británico, que había dicho que estaba desprendiéndose de sus otros intereses en Rusia, estaba presente en ese país desde hace más de 30 años y era accionista de Rosneft desde 2013.

Sin tener en cuenta las partidas excepcionales, BP alcanza un beneficio subyacente de unos US$ 6.200 millones, un récord desde 2008, gracias a los ingresos impulsados por los altos precios de los hidrocarburos.

“Es importante indicar que BP continúa (...) produciendo hidrocarburos resilientes para aportar seguridad energética, al mismo tiempo que invierte con disciplina en la transición energética”, concluyó.

*Con información de la Agencia AFP