MinComercio abre convocatoria para identificar actos administrativos obsoletos para el sector

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y sus entidades adscritas, abrieron un canal para que gremios, empresarios, académicos, autoridades, expertos, ciudadanos y usuarios informen sobre los actos administrativos que consideren obsoletos e incidan negativamente en el desempeño empresarial.

Como parte de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, el ministerio habilitó un formulario en línea http://servicios.mincit.gov.co/NormasAAO/login.php para recibir esta información.

La plataforma estará habilitada para recoger la información entre este 7 y el 21 de marzo, y puede participar cualquier persona que tenga observaciones a decretos, resoluciones u otros actos administrativos expedidos por entidades del sector de comercio, industria y turismo.

Una vez recibida la información habrá una evaluación de las propuestas y, de acuerdo con la viabilidad jurídica, se procederá a derogar o modificar los actos administrativos obsoletos.

“Queremos que los interesados, quienes manejan en sus rutinas diarias problemas derivados de actos administrativos obsoletos, nos ayuden a identificarlos de manera que podamos trabajar en mecanismos jurídicos para derogarlos o modificarlos. Ese es uno de los ejes de Estado Simple, Colombia Ágil: hacerles la vida más fácil a los colombianos, por medio de mejora regulatoria y depuración normativa”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.

MinComercio recogerá la información entre el siete y el 21 de marzo de 2022. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Un acto administrativo puede ser obsoleto cuando carece de claridad, es decir, que no instruye a los administrados sobre cómo cumplir sus obligaciones legales o impone mecanismos que no son eficientes. La condición también se da cuando la regulación vigente corresponde a circunstancias que ya no existen por la evolución del mercado o de la tecnología.

Dos criterios adicionales que ayudan a identificar la obsolescencia son la duplicidad normativa (dos o más disposiciones que cumplen la misma función) y la transitoriedad, que se refiere a aquellos artículos o normas que, aunque solo eran aplicables durante un periodo que ya terminó, todavía no han sido debidamente derogadas.

Colombia firmará TLC con Emiratos Árabes Unidos

Entre este lunes 7 de marzo y el viernes 11 los gobiernos de Colombia y Emiratos Árabes Unidos adelantarán la primera ronda de negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC). El equipo negociador colombiano estará liderado por Luis Felipe Quintero del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En esta primera etapa, que se realizará en la ciudad de Dubái, con el equipo negociador de Emiratos Árabes Unidos se abordarán temas como el acceso a mercados de bienes y servicios, defensa comercial, solución de diferencias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, facilitación de comercio y procedimientos aduaneros y asuntos legales e institucionales.

Emiratos Árabes Unidos importa del mundo cerca de 300.000 millones de dólares. - Foto: SEMANA

Posteriormente, en una segunda ronda cuya fecha se espera definir una vez finalizada la primera, se tratarán temas como compras públicas, cooperación económica y pequeñas y medianas empresas, asistencia técnica, comercio digital, inversión y propiedad intelectual.

Esta negociación se adelanta después de un trabajo de identificación de oportunidades para productos colombianos, especialmente para el sector agropecuario y de alimentos, y luego de las conversaciones y coordinación con el sector privado.

“Los Emiratos Árabes Unidos representan un mercado complementario frente al colombiano, ofrece grandes oportunidades para el sector agropecuario y de alimentos. Se trata de una región que importa del mundo cerca de 300.000 millones de dólares y dentro de ellos, aproximadamente 5.000 millones de dólares corresponden a alimentos. Así que hay grandes oportunidades”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.

Las exportaciones de bienes de Colombia a este mercado alcanzaron en 2021 un total de 162 millones de dólares, de los cuales, 32 millones de dólares correspondieron a bienes no mineros. Entre los principales productos no mineros exportados a ese mercado están: carne bovina; café; flores, bombones, caramelos y confites; mangos y mangostanes frescos o secos, aceite de maíz en bruto y granadillas, entre otros.