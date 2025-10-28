PSG da nuevo golpe en la mesa: el onceno parisino logró nuevo récord en materia económica

En la mañana del martes 28 de octubre de 2025, el cuadro francés Paris Saint-Germain entregó el último reporte de los ingresos obtenidos durante la última temporada.

Por medio de una cifra récord de 837 millones de euros (975,6 millones de dólares) generados a lo largo de la temporada 2024-2025, el actual campeón de la Champions League logró posicionarse a la altura de los equipos más grandes del mundo.

Los jugadores del Paris Saint-Germain celebran con el trofeo tras ganar la final de la UEFA Champions League. | Foto: AFP

Cabe recordar que, durante el último año, los dirigidos por Luis Enrique se consagraron campeones de la Liga local, la Copa de Francia y la Champions League, obteniendo ingresos adicionales por su desempeño deportivo.

Es importante destacar que en la cifra de ingresos entregada por el equipo no se incluye los valores provenientes de la venta de jugadores.

Uno de los principales aspectos resaltados en el informe económico son los 175 millones de euros obtenidos por la venta de boletería y productos de mercadeo.

Asimismo, se señala que la principal diferencia del elenco parisino con otros equipos de Europa es que el estadio en el cual juega como local no es de su propiedad, y el número de espectadores que pueden ingresar es menor en comparación con otras ligas.

Dentro de los planes de expansión del actual campeón de Europa está la posibilidad de contar con una infraestructura más amplia para albergar eventos de diversa índole.

Otros equipos del Viejo Continente

A nivel europeo, el equipo con mayor número de ingresos es el Real Madrid de España, el cual reportó en su última reunión de socios 1.045 millones de euros generados a lo largo de la última temporada, siendo el Estadio Santiago Bernabéu una de las principales fuentes de ingresos del club madrileño.

Por otra parte, el Manchester City de Inglaterra comparte cifras de ingresos similares a las del PSG, gracias a la explotación de su marca a nivel nacional e internacional.

El equipo español se recupera de una grave crisis financiera. | Foto: AFP

El Barcelona de España y el Manchester United de Inglaterra son otros de los clubes con mayores ingresos durante el último año. Cabe señalar que los blaugranas no han contado con la posibilidad de utilizar su estadio, mientras que los ‘red devils’ sufrieron grandes pérdidas económicas debido a su pobre desempeño en las competencias locales e internacionales.