Restaurante de Bogotá anunció su cierre definitivo por medio de las redes sociales

Los primeros días de 2026 se han visto marcados por noticias financieras de gran envergadura que han influido en las políticas financieras del país. Siguiendo esta línea, las empresas del país han anunciado cambios drásticos para el presente año. A través de las redes sociales, el reconocido restaurante Gostinos anunció su cierre definitivo por medio de un post en Instagram.

Famosa tienda de Bogotá cerró sus puertas: “Es difícil seguir sosteniendo las tiendas físicas”

“Hoy nos despedimos, pero con el corazón lleno de gratitud. Agradecemos profundamente a nuestra distinguida clientela, quienes durante estos 23 años nos acompañaron y fueron parte de nuestra historia, disfrutando de la gastronomía del Caribe y Pacífico, compartiendo risas, alegrías, celebraciones especiales y reuniones de negocios alrededor de nuestras mesas”, destacó el restaurante a través de las redes sociales.

Las razones del cierre no fueron divulgadas por los directivos del restaurante, el cual era uno de los más reconocidos en la ciudad.

En la misma publicación, los dueños del restaurante agradecieron a cada una de las personas que hicieron parte de la cadena de funcionamiento del mismo. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre el futuro de la marca.

“Hoy, Gostinos cierra una maravillosa etapa y se despide dando las gracias a todos los que hicieron posible este sueño: clientes, proveedores, colaboradores y directivos,” complementó el restaurante.

A través de las redes sociales, los clientes del restaurante publicaron sus mensajes de despedida, agradeciendo a los empleados y compartiendo los mejores momentos vividos en el local gastronómico.

Multa récord de 9,6 millones de dólares a empresa por derrame de petróleo

““Noooooooooooo, uno de mis restaurantes favoritos. Aunque en Bogotá hay una gran oferta gastronómica”," El día de mi cumpleaños me encantaba ir allí con mis padres,” “Qué triste que no sigan... Su comida era deliciosa, la calidad de sus ingredientes era excepcional y ni hablar de su equipo… ¡Buen viento y buen mar, gracias por los buenos momentos!”, fueron algunos de los comentarios emitidos a través de las redes sociales.

El restaurante estuvo en funcionamiento durante 23 años. Foto: Getty Images

Por último, el restaurante no anunció si continuará desarrollando sus operaciones mediante otros métodos de venta. Los clientes que visitaron por más de 23 años su sede física resaltaron los productos que se comercializaban y reiteraron su apoyo a futuros proyectos que desarrolle la marca que llevó las riendas del local por más de dos décadas.