Revelan listado de 31 empresas de seguridad a las cuales se les suspendió la licencia de funcionamiento

En las horas de la mañana, la Superintendencia de Vigilancia anunció que suspendió la licencia de 31 empresas de seguridad por infiltración criminal en empresas de vigilancia y seguridad privada.

La entidad advirtió que se encontró un patrón en el uso de licencias legales para facilitar actividades ilícitas y anuncia nuevas sanciones en distintas regiones del país.

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“En una acción contundente contra la ilegalidad en el sector de la vigilancia privada, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales”, señaló la Superintendencia de Vigilancia.

Entre las decisiones adoptadas se encuentran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada Itda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.

#ATENCIÓN | Este es el listado completo de 31 empresas de seguridad a las que se les suspendió la licencia de funcionamiento por infiltración criminal, falta de cumplimiento de requisitos legales y operativos entre otras irregularidades.



Así lo denunció la Superintendencia de… pic.twitter.com/FHiRPkGR7G — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 14, 2026

Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.

“El sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias”, y reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad. Sin embargo, fue enfático al reiterar que cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, “en el marco de un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional”, señaló el superintendente Larry Álvarez Morales.

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez Morales. Foto: SuperVigilancia

La Superintendencia de Vigilancia reiteró su llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la ley. La entidad continuará ejerciendo una rigurosa vigilancia con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad.

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Nombres de las 31 empresas

OL SECURITY GROUP LTDA

360 GRADOS SEGURIDAD LTDA

MARSHALL SECURITY MS LTDA

WS SECURITY INTERNATIONAL LIMITADA

ISVI LTDA

SEGURIDAD SECURBEL LTDA

SEGURIDAD SARA LTDA

CLOCK SECURITY LTDA

COLOMBIAN SECURITY PATROL LTDA

VIGILANCIA NACIONAL Y SEGURIDAD - VINALSEG LTDA

PRETORIAN SECURITY LTDA

ATENAS SEGURIDAD PRIVADA LTDA

BLINK SEGURIDAD PRIVADA LTDA

SEGURIDAD PRIVADA LOST PREVENTION

SEGURIDAD BALAM LTDA

MAXIMUS SEGURIDAD PRIVADA LTDA

VIVIENDO CON SEGURIDAD

PREMIUM SECURITY GUARD

SEGURIDAD GRAN METROPOLIS

DÍA D LTDA

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA

LAUCRIS SECURITY LTDA

HELAM SEGURIDAD LTDA

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BACKUP COLOMBIA LTDA

JM SECURITY LTDA

SERVIPORTEL CONSERJES LTDA

SEAP SECURITY LTDA

VIGIL SECURITY LTDA

ACME SECURITY LTDA

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA PROTECTION PAR SECURITY

COMANDOS SECURITY LTDA