Satena destapa plan de vuelo para internacionalizarse por primera vez en 60 años

Todo está preparado para que el viernes 3 de marzo, uno de los pájaros de acero de la aerolínea Satena surque los cielos transfronterizos y aterrice, ahora sí, de forma regular, en territorio venezolano.

La compañía, presidida por el general Óscar Zuluaga, inicia la ruta Bogotá-Caracas que, según la expectativa, será clave para el crecimiento de la aerolínea estatal y para la conectividad entre las dos naciones, cuyos habitantes, tenían que dar una vuelta por Panamá, alargando el tiempo de llegada a cualquiera de los dos destinos, el cual, en condiciones normales, solo es de 1,47 minutos.

Conexión entre Venezuela y Colombia - Foto: Twitter/@IAIM_VE

Zuluaga, quien lleva solo 6 meses al frente de Satena, habló con SEMANA, acerca de ese acontecimiento, y de otros temas que impactan a la aerolínea.

SEMANA. ¿Qué preparativos ha hecho la aerolínea para iniciar conexión permanente con Venezuela?

ÓSCAR ZULUAGA. Tenemos listo un avión Embraer 145, el cual estará disponible para cumplir esta ruta, de la misma manera que lo hicimos en un ejercicio piloto, el 9 de noviembre. Solo que ahora sí será una operación regular.

SEMANA. ¿A qué se debió la demora en el trámite?

O.Z. Teníamos que lograr la certificación de la ruta, cumplir los permisos, la normatividad requerida. La aerolínea no estaba involucrada en una operación regular internacional, por lo cual, fue necesario comenzar y cumplir una serie de protocolos. Es la primera vez en la historia, durante los 60 años que tiene la compañía, que va a hacer una operación internacional de manera regular.

Aeropuerto el dorado

La expectativa en Colombia es que, a medida que avance la reactivación de la conectividad aérea. - Foto: Alexandra Ruiz

Hasta ahora realizábamos vuelos charter internacionales, por requerimiento de alguna empresa, o por un contrato, pero era algo puntual.

SEMANA. ¿Cuántos vuelos semanales harán y cuál es el número de pasajeros que transportarán?

O.Z. Inicialmente volaremos con dos frecuencias a la semana, los viernes y martes saliendo a las 5:45 de la mañana y regresando a las 9:30 a. m. a Bogotá

El avión tiene capacidad para 50 sillas.

SEMANA. ¿Qué tanto interés hay entre los colombianos por viajar en avión a Venezuela?

O.Z. Ya tenemos un 80 % de ocupación del primer vuelo de ida y el de regreso va en 70 %. Creemos que la respuesta es positiva.

El comercio binacional. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA. ¿Cómo está el tema de los precios en la aerolínea estatal?

O.Z. En este momento Satena es considerada como una empresa social que llega a aquellos lugares más apartados donde otros operadores no van. Con el arranque de la internacionalización estaremos generando posibilidad de traer dólares al país.

SEMANA. Satena tiene un papel social, según menciona, pero cuenta con suficiente capacidad operativa?

O.Z. Lo que se ha conversado con el presidente Gustavo Petro, hasta ahora, es que se va a fortalecer la empresa para aumentar capacidades y llegar a esas zonas de difícil acceso.

Con la llegada de nuevos aviones, a futuro, esperamos incrementar esa conectividad para cubrir rutas interfronterizas y generar una conectividad regional en aquellos centros económicos de frontera. El objetivo es poder tener un mercado binacional en estos puntos y que, a su vez, se promueva el tráfico aéreo y el crecimiento económico en esas regiones.

Más adelante, si se dan las cosas, la intención es llegar a cubrir otras rutas de más distancia.

Para eso estamos avanzando en la contratación de una consultoría que defina el plan de negocios que debe adelantar Satena y cuáles serían esos aviones que podríamos utilizar para cumplir estos propósitos.

SEMANA. Entonces, aún no tienen el plan de negocios para adquirir más aviones?

O.Z. Estamos con un plan de negocios para adquirir aviones con las mismas capacidades que tenemos, el cual es distinto a uno más hacia el futuro.

SEMANA. Para la internacionalización que plan tienen, cuáles son los destinos que cubrirán?

O.Z. Empezamos con Venezuela. Una vez se determine cuál sería la dinámica de ese tráfico que se generará, y en la medida en que aumente la demanda, seguramente subiremos la frecuencia. Queremos avanzar de manera controlada, generando un crecimiento, sin poner en riesgo la eficiencia de la empresa.

SEMANA. ¿Cuáles son esos otros lugares transfronterizos a los que llegarían?

O.Z. Estamos avanzando para que, a mediados de abril, podamos lanzar Barranquilla-Caracas; implementar una ruta desde Bucaramanga a Valencia o desde Cúcuta a diferentes destinos en Venezuela. También estamos abonando el terreno con Ecuador, para poder interconectar a Ipiales, Tumaco y Puerto Asís, con Esmeraldas, Guayaquil, y diferentes destinos del vecino país.

SEMANA. ¿Cuál es la flota que tienen a la mano para esa interconexión?

O.Z. Satena cuenta con 11 aeronaves, de las cuales, 9 son tipo ATR, y entre ellas, 7 son ATR 42600 y 2 del tipo ATR 72600

También contamos con dos aeronaves jet embraer 145.

Aviones de Satena - Foto: Cortesía Satena

En cuanto a los destinos, son 38 e incluyen 78 rutas. Cubrimos el 80 % de los lugares apartados que requieren conectividad.

SEMANA. Pero los aviones se van llenos o solos.

O.Z. Cerramos 2022 con un 82,2 % de ocupación. Hay un mercado potencial por cubrir, para lo cual estamos tratando de traer más aeronaves.

SEMANA. En 2020 se habló de una fuerte suma de dinero para Satena, una capitalización, ¿qué pasó, porque ahora de nuevo estamos hablando de nueva inyección económica?

O.Z. Había una capitalización prevista, para incrementar las aeronaves, de acuerdo con el plan de negocios que trae la empresa desde 2015, pero, debido a la pandemia, esos recursos se utilizaron para sostener la compañía en ese año. Fueron 36.000 millones de pesos. Con ellos no se pudieron obtener los aviones sino solo sostener la operación, de manera que no se generara crisis.

dinero - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA. ¿Para qué usaron la plata?

O.Z. Se utilizó para pagar deudas, combustible. Teníamos que transportar vacunas. Fueron 8 meses durante los cuales la aerolínea no generó ingresos, había compromisos en dólares.

SEMANA. Según eso, la capitalización sigue pendiente, ¿de cuánto dinero hablamos?

O.Z. Estamos trabajando sobre la base de 80 millones de dólares para la adquisición de aeronaves y garantía de la Nación. Los recursos se están planteando para cumplir el plan de negocios, que incluye compra de 6 aviones de 19 sillas y al menos 3 tipo ATR 42 de 48 sillas, para cubrir sectores que aún no logramos.

También se requiere el reemplazo de los jet que en 3 o 4 años están cumpliendo su tiempo de vida útil.

SEMANA. Aparte de la capitalización para invertir, ¿qué tan saneada financieramente está la empresa?

O.Z. Está sana. En 2022 se registraron pérdidas, pero Satena tiene un patrimonio positivo, no tiene riesgo de insolvencia.

Imagen de referencia de aterrizaje de avión. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Qué tan competitivos son los precios de Satena para el público general?

O.Z. Con decirle que Satena ha sido llamada a ser una reguladora de tiquetes. No tiene ánimo de lucro. Satena no busca generar utilidades más allá de cumplirles el servicio a los ciudadano que viven en lugares apartados.

Aún con un combustible y un dólar altos, que han llevado a las aerolíneas a pérdidas, esta compañía tiene una política estricta, de no tener tiquetes que sobrepasen los 500 pesos. Hay cuatro categorías de precio, proporcional a la distancia hacia los lugares apartados, y son promocional, básica, flexible y plus. La aerolínea cuenta con una subvención del Estado de tiquetes para que no cueste al usuario de menores ingresos lo que debería.