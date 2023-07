Se va otra multinacional de Colombia: compradores se quedaron sin una de sus tiendas digitales favoritas

Con el boom del mercadeo digital, las tiendas virtuales se popularizaron mucho, sobre todo algunas que tenían productos de muchas marcas, que en Colombia, son muy bien recibidas y aclamadas por los consumidores, ya que pueden realizar las compras desde la comodidad de sus hogares, o en otros lugares que no sean las tiendas tradicionales. Pero la actual situación económica, para algunos, ha traído muchos problemas, originando cierres y recortes de personal.

“OLX Clasificados cesará sus operaciones en Colombia. Por esta razón, no se aceptarán nuevos anuncios y el sitio dejará de estar disponible el 14 de julio. Sin embargo, durante el periodo de cierre, contaremos con un equipo dedicado para supervisar el proceso y responder a cualquier o pregunta que puedan tener ”.

“ Se respetarán todos los contratos de compra existentes, pero, a partir de hoy, ya no se realizarán nuevas transacciones. Seguiremos ofreciendo nuestro actual stock de vehículos, reconocidos por su calidad y valor excepcionales. Durante el proceso de cierre, contaremos con un equipo dedicado para gestionar todas las etapas y responder a cualquier pregunta que puedan tener. Si surge alguna duda, les instamos a que se pongan en contacto con nosotros en +576015520000″, destacan en el portal de OLX Autos.

No obstante, resulta llamativo que al cierre de 2022, la compañía había registrado balances positivos, además índices de crecimiento, siendo el negocio de los vehículos lo que más les beneficiaba. Así las cosas, los compradores colombianos perderán una de las principales tiendas digitales, además que era una gran herramienta para la venta de productos, sobre todo para aquellos usuarios que no eran alguna tienda o almacén, pero querían hacerse algún dinero con bienes que ya no se usarán.