SuperSociedades confirma que Audifarma entra en reorganización empresarial. Esta es la situación

Luego de una extensa audiencia que se tomó los tres últimos días en lo que va corrido de enero, la Superintendencia de Sociedades anunció que confirma la decisión de admitir a Audifarma en proceso de reorganización empresarial, algo que venía caminando desde diciembre de 2024, en medio de la aguda crisis en el sector de la salud.

Las dificultades financieras existentes ameritan que la cadena de droguerías tenga la oportunidad que ofrece un proceso de reorganización empresarial, de manera que ahora podrá elaborar el plan para cubrir las deudas con los acreedores.

Como se recuerda, la empresa venía incumpliendo los pagos oportunos a quienes les suministran medicamentos para distribuirlos entre los usuarios, según los contratos que tiene suscritos con EPS.

Ello afectaba a los colombianos que necesitan los medicamentos que les recetan sus médicos, según las enfermedades que padecen, unas más complejas, otras que dan espera.

Crisis de medicamentos en Colombia, Foto: Guillermo Torres / Semana

Audifarma se dedica principalmente a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis, productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

El año pasado se vio sumida en un escándalo, tras el hallazgo de la Superintendencia de Salud, que encontró una bodega con medicamentos, mientras los usuarios escuchaban de sus empleados que no había disponibilidad de productos para el suministro a los pacientes. Ello generaba reclamos y protestas de los necesitados de las fórmulas médicas, principalmente, de quienes padecen enfermedades de alto riesgo para sus vidas.

Las estadísticas financieras

Tras las revisiones y las pruebas allegadas a las audiencias, la SuperSociedades estableció que, a 30 de septiembre de 2025, Audifarma registró activos por aproximadamente $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones. Entonces, ¿Cuál es el problema?. La respuesta parece estar en la crisis de la salud, en medio de la cual, los pagos a los prestadores de servicio de salud se retrasan, a veces por largos periodos.

La cadena de droguerías cuenta con una amplia red de farmacias, 3.038 empleados permanentes y 284 empleados temporales, para un total de 3.322 trabajadores.

Según las conclusiones entregadas por la SuperSociedades, el acuerdo de reorganización empresarial establecido fue aprobado por más del 80 % de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años.

Hay que señalar que Audifarma no registra deudas con sus trabajadores, componente que es uno de los prioritarios en un proceso de reorganización. Las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras se pagarán conforme a la prelación legal vigente, se concluyó en las audiencias.

El acuerdo establece un plan de pagos soportado en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente, garantizando que las obligaciones se atiendan de manera oportuna y que la empresa continúe operando con normalidad mientras cumple sus compromisos.

Billy Escobar, Superintendente de Sociedades. Foto: Billy Escobar

¿Podrían quebrar?

Los acuerdos de reorganización que decide aprobar la SuperSociedades tienen el objetivo de dar una especie de salvavidas a las empresas en problemas financieros, para que se pongan al día en las deudas. Pueden concluir en la salida a flote o en el hundimiento, según se cumpla o no el plan con los acreedores.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, manifestó que el acuerdo de reorganización empresarial es muestra de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones. Concluyó que, “con la decisión, se evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, se protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios. Desde la Superintendencia de Sociedades seguimos comprometidos con la preservación del tejido empresarial y el fortalecimiento de los distintos sectores que son parte del desarrollo económico y social del país”.