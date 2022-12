En Colombia la producción de petróleo fue de 753.584 barriles

- Foto: Bloomberg via Getty Images

- Foto: Bloomberg via Getty Images

La producción fiscalizada de petróleo durante septiembre de este año fue de 753.584 barriles promedio por día (bopd), es decir, un 0,57% mayor a la registrada en agosto de 2022 cuando alcanzó los 749.299 barriles promedio por día.

Así lo informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que agregó que este comportamiento se debe principalmente al incremento de producción en los campos de Caño Sur Este de Ecopetrol S.A. (Meta), Cohembi de Gran Tierra Energy Colombia, LLC (Putumayo), Azogue de Parex Resources Colombia LTD; Sucursal (Casanare), Chichimene de Ecopetrol S.A. (Meta), Kitaro de Parex Resources Colombia LTD; Jacana de Geopark Colombia S.A.S (Meta) y Andina de Parex Resources Colombia LTD, Sucursal (Arauca).

Adicionalmente, con respecto al mismo mes de 2021, se registró un aumento en la producción diaria de petróleo que corresponde al 1,26% (749.022 vs 747.772 bopd)

Así mismo, según la ANH, al cierre del tercer trimestre del año, la producción de petróleo alcanzó los 750.343 barriles promedio por día (bopd), superior a la producción registrada en el primer y segundo trimestre de 2022, cuando en marzo fue de 751.407 (bopd) y en junio alcanzó 752.294 (bopd), respectivamente.

Producción de gas

De igual forma, se reportó que la producción promedio de gas comercializado durante septiembre fue de 1.097,54 millones de pies cúbicos por día (mpcd), lo que representó un aumento de 0,93% con respecto a agosto, cuando alcanzó los 1.087,29 (mpcd).

Así mismo, este aumento se presentó principalmente por el incremento en la producción en los campos de Clarinete de CNE OIL & GAS (Córdoba/Sucre), Cupiagua de Ecopetrol (Casanare), Pauto Sur de Ecopetrol S.A. (Casanare), Cupiagua Liria de Ecopetrol (Casanare), Cornamusa de Canacol Energy Colombia SAS (Sucre) y Aguas Vivas de Canacol Energy Colombia SAS (Córdoba).

Puntualmente, en comparación con septiembre de 2021, la producción de gas comercializado aumentó en 1,35% al pasar de 1.082,87 (mpcd) a 1.097,54 (mpcd).

De enero a octubre

Precisamente, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) entregó un balance de indicadores sobre los logros de la industria gasífera nacional; entre ellos, reportaron que en el periodo enero – octubre de 2022 la producción de gas creció un 5,7% frente al mismo periodo de 2021.

Según la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, “el 2022 representa un año de crecimiento para la industria del gas natural en Colombia, esto lo respalda el incremento del potencial de reservas en área continental de 30 TPC (Terapies cúbicos), tal como lo informó Promigas”.

Así mismo, Costa afuera, Colombia cuenta con un potencial de reservas de 70 a 100 TPC, informadas recientemente por Ecopetrol. Dichas reservas ratifican la soberanía energética que tiene nuestro país en gas natural.