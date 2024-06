Conozca las películas que nos revelan cómo ser un buen líder

En Aquaman vemos a un superhéroe diferente, ya que no está interesado en asumir su destino como rey de Atlantis, “en gran parte porque no entiende su capacidad de liderazgo”, nos explica Melfo. Su historia nos muestra varias lecciones sobre cómo acompañar y apoyar a un líder que no está interesado en asumir una posición de liderazgo. En una empresa esta situación es muy común, y tomando el ejemplo de la película.