Regreso a clases: arriendos para estudiantes van desde $500.000 hasta $2 millones; estas son las zonas más económicas

Con el inicio del segundo semestre académico, miles de estudiantes en las principales ciudades del país comenzaron la búsqueda de vivienda, un proceso que, según Fincaraiz.com.co, puede complicarse si no se toman precauciones desde el principio. Baltasar Urrestarazu, gerente regional de la plataforma, advirtió que existen cinco errores frecuentes que dificultan encontrar el lugar ideal.

El primero es no utilizar correctamente los filtros de búsqueda, lo que genera resultados poco relevantes. El segundo, desaprovechar herramientas como el guardado de publicaciones, el contacto directo con propietarios o la búsqueda por zonas específicas. El tercero, iniciar la búsqueda sin un presupuesto total que incluya administración, servicios y transporte. El cuarto, dejarse llevar por precios bajos sin investigar la conectividad, seguridad o servicios del sector. Finalmente, buscar sin una fecha clara de mudanza puede hacer perder oportunidades.

En cuanto a precios, los arriendos más accesibles se encuentran en estratos 2 y 3. En Bogotá, barrios como Puente Aranda y Barrios Unidos ofrecen opciones entre 800.000 y 1.400.000 pesos, mientras que en La Candelaria, más cercana a universidades, los valores oscilan entre 1 y 2 millones.

En Medellín, sectores como Miraflores y Manrique tienen apartaestudios desde 500.000 pesos y apartamentos de dos habitaciones hasta por 1 millón. En Cali, zonas como Los Comuneros ofrecen precios desde 500.000 pesos y hasta 1,4 millones; y en Barranquilla, San José y Barrio Abajo van desde 850.000 hasta 1,9 millones.