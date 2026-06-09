“A las cuentas del Gobierno no se les puede creer, el déficit no será de 6,3 % sino 8,3 %”: Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

El escenario fiscal de Colombia, aunque por el momento no ha sido el foco de los debates electorales, no podrá pasar desapercibido el día siguiente, cuando el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño empiece a revisar las cuentas.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y excandidato a la presidencia, presentó un panorama complejo en el que habrá que tomar medidas duras, poco populares, como hacer un ajuste fiscal del 2,4 % del PIB, un recorte del gasto en el 3,3 % para poder incrementar la disponibilidad para la inversión.

Según el exministro, los equilibrios necesarios a los que hay que llegar requerirán decisiones complejas. Por ejemplo, un encogimiento de la nómina del Estado.

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