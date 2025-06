Anif elevó mensaje de rechazo tras atentado a Miguel Uribe Turbay: “Colombia necesita firmeza institucional”

El centro de estudios Anif elevó un nuevo comunicado en el que rechazaron el atentado y alzaron la voz en defensa de la democracia. “Este hecho no solo constituye un acto criminal: representa un ataque directo contra la democracia colombiana y contra la posibilidad misma de un debate político libre, abierto y plural. La violencia jamás puede ser el camino. Atentar contra la vida de un líder político es intentar silenciar ideas mediante el miedo”, indicó la agremiación.

Se conoce video que muestra que menor que le disparó a Miguel Uribe Turbay sí tenía un celular: hoy, el teléfono no aparece

“En estos momentos, difíciles para la Nación, cuando Miguel Uribe lucha por su vida, nuestros pensamientos están con él, su familia y sus amigos. Desde Anif continuaremos con nuestra labor diaria de análisis y opinión sobre la coyuntura económica e internacional, y de contribución a los debates de política pública, como testimonio de un país resiliente que suena con un futuro en paz y en el que la incitación a la violencia y la violencia misma no deben tener ningún espacio”, precisó.

Detallaron que este grave episodio debe llamar a la reflexión nacional, pues Colombia no puede seguir normalizando la violencia, ni permitir que el odio sustituya a la argumentación. “Hacemos un llamado urgente a todos los sectores de la vida nacional, a recuperar el diálogo; a reencontrarnos en la palabra y no en la agresión, en el debate y no en la amenaza”, precisaron.