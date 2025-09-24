Economía
Bancos cambiaron los topes de retiro de cajeros: estos son los de Bancolombia, Davivienda y más
Si usted va a hacer transacciones, es clave que conozca los nuevos montos máximos.
Con los procesos de digitalización crecientes, cada vez son más los usuarios que han cambiado la manera en la que mueven su dinero, pues las plataformas bancarias y billeteras virtuales han permitido que muchos puedan administrar sus finanzas, ahorros y deudas en segundos y solo utilizando un celular.
Pese a ello, cifras del Banco de la República han demostrado que este tipo de modalidades aún no ha permeado totalmente el grueso de las transacciones, pues cerca del 15 % de los usuarios del sistema financiero prefiere utilizar medios digitales para administrar su dinero, mientras que el 79 % prefiere el pago en efectivo.
Recientemente, fueron varios los bancos ajustaron sus topes de transferencias, por lo que es clave que sepa cuáles son ahora los valores máximos que podrá transferir a usuarios. Estos son los valores de algunas de las entidades:
Davivienda: las transferencias entre cuentas del mismo banco serán de hasta $50.000.000 diarios, tanto por el portal web como por la aplicación.
También las transferencias ACH hacia otros bancos también tienen un tope de $50.000.000 diarios por ambos canales. Para pagar servicios públicos, el tope es de hasta $10.000.000. Las compras máximas en comercios digitales son de $5.000.000.
Una transferencia automática a cuenta destino tiene un tope máximo de $8.000.000 y un mínimo de $5.000.
Bancolombia: las cuentas no inscritas tienen un límite máximo de $3.000.000 mientras que las que se encuentren inscritas tendrán un tope de $30.000.000.
La sucursal virtual permite transferencias ilimitadas de hasta $30.000.000 en cuentas inscritas y la App Mi Bancolombia permite un máximo de $3.000.000 para no inscritas. Permite 50 transferencias mensuales a otros bancos.
Los cajeros tienen un límite de $30.000.000 para cuentas inscritas y de $8.000.000 diarios para las cuentas que no están inscritas.
Si tiene cuenta Nequi, estas tienen un tope máximo de transferencias de $1.000.000 al día. El pago por PSE habilita transacciones de hasta $30.000.000 al día, pero por defecto se parametriza un valor de $2.400.000.
Banco de Occidente: el monto máximo diario es de $80.000.000, entre los distintos canales de cuentas corrientes y de ahorros.
Por su parte, el Banco de Bogotá tiene transferencias de hasta $2.000.000 por Transfiya, por corresponsales bancarios de $5.000.000, por el Tag Aval, hasta $5.000.000 desde otros bancos. En transferencias a cuentas propias, el tope es de $30.000.000 que se pueden hacer entre cuentas del mismo banco.
Banco AV Villas: el monto máximo que se puede transferir es de $5.000.000 a entidades del Grupo Aval u otros bancos.