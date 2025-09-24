Suscribirse

Economía

Bancos cambiaron los topes de retiro de cajeros: estos son los de Bancolombia, Davivienda y más

Si usted va a hacer transacciones, es clave que conozca los nuevos montos máximos.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 12:06 p. m.
Los ladrones convierten la rutina de retirar dinero en un riesgo, capturando datos bancarios en segundos.
Verifique aquí cuáles son los topes definidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con los procesos de digitalización crecientes, cada vez son más los usuarios que han cambiado la manera en la que mueven su dinero, pues las plataformas bancarias y billeteras virtuales han permitido que muchos puedan administrar sus finanzas, ahorros y deudas en segundos y solo utilizando un celular.

Pese a ello, cifras del Banco de la República han demostrado que este tipo de modalidades aún no ha permeado totalmente el grueso de las transacciones, pues cerca del 15 % de los usuarios del sistema financiero prefiere utilizar medios digitales para administrar su dinero, mientras que el 79 % prefiere el pago en efectivo.

Estados Unidos ha endurecido sus controles sobre el uso del efectivo para frenar prácticas ilegales. Conocer las reglas vigentes no solo protege al usuario, sino que refuerza la transparencia financiera del país.
Es importante que conozca los topes definidos por los bancos. | Foto: Getty Images

Recientemente, fueron varios los bancos ajustaron sus topes de transferencias, por lo que es clave que sepa cuáles son ahora los valores máximos que podrá transferir a usuarios. Estos son los valores de algunas de las entidades:

Davivienda: las transferencias entre cuentas del mismo banco serán de hasta $50.000.000 diarios, tanto por el portal web como por la aplicación.

Contexto: Empezó el freno al gasto. Se agua la fiesta que tenían los hogares con el consumo, según informe de la firma Raddar

También las transferencias ACH hacia otros bancos también tienen un tope de $50.000.000 diarios por ambos canales. Para pagar servicios públicos, el tope es de hasta $10.000.000. Las compras máximas en comercios digitales son de $5.000.000.

Una transferencia automática a cuenta destino tiene un tope máximo de $8.000.000 y un mínimo de $5.000.

Millón de pesos
Cambian dependiendo de las transacciones y el tipo de transacciones que haga. | Foto: Getty Images

Bancolombia: las cuentas no inscritas tienen un límite máximo de $3.000.000 mientras que las que se encuentren inscritas tendrán un tope de $30.000.000.

La sucursal virtual permite transferencias ilimitadas de hasta $30.000.000 en cuentas inscritas y la App Mi Bancolombia permite un máximo de $3.000.000 para no inscritas. Permite 50 transferencias mensuales a otros bancos.

Contexto: Colombia, cada vez más aumentando importaciones. ¿Dónde quedó la primacía de la producción nacional?

Los cajeros tienen un límite de $30.000.000 para cuentas inscritas y de $8.000.000 diarios para las cuentas que no están inscritas.

Si tiene cuenta Nequi, estas tienen un tope máximo de transferencias de $1.000.000 al día. El pago por PSE habilita transacciones de hasta $30.000.000 al día, pero por defecto se parametriza un valor de $2.400.000.

Cajero automatico
Algunas pueden superar los $30.000.000. | Foto: Getty Images

Banco de Occidente: el monto máximo diario es de $80.000.000, entre los distintos canales de cuentas corrientes y de ahorros.

Por su parte, el Banco de Bogotá tiene transferencias de hasta $2.000.000 por Transfiya, por corresponsales bancarios de $5.000.000, por el Tag Aval, hasta $5.000.000 desde otros bancos. En transferencias a cuentas propias, el tope es de $30.000.000 que se pueden hacer entre cuentas del mismo banco.

Banco AV Villas: el monto máximo que se puede transferir es de $5.000.000 a entidades del Grupo Aval u otros bancos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BancosBancolombiaDavivienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.