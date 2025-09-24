Bancos cambiaron los topes de retiro de cajeros: estos son los de Bancolombia, Davivienda y más

Con los procesos de digitalización crecientes, cada vez son más los usuarios que han cambiado la manera en la que mueven su dinero, pues las plataformas bancarias y billeteras virtuales han permitido que muchos puedan administrar sus finanzas, ahorros y deudas en segundos y solo utilizando un celular.

Pese a ello, cifras del Banco de la República han demostrado que este tipo de modalidades aún no ha permeado totalmente el grueso de las transacciones, pues cerca del 15 % de los usuarios del sistema financiero prefiere utilizar medios digitales para administrar su dinero, mientras que el 79 % prefiere el pago en efectivo.

Es importante que conozca los topes definidos por los bancos. | Foto: Getty Images

Recientemente, fueron varios los bancos ajustaron sus topes de transferencias, por lo que es clave que sepa cuáles son ahora los valores máximos que podrá transferir a usuarios. Estos son los valores de algunas de las entidades:

Davivienda: las transferencias entre cuentas del mismo banco serán de hasta $50.000.000 diarios, tanto por el portal web como por la aplicación.

También las transferencias ACH hacia otros bancos también tienen un tope de $50.000.000 diarios por ambos canales. Para pagar servicios públicos, el tope es de hasta $10.000.000. Las compras máximas en comercios digitales son de $5.000.000.

Una transferencia automática a cuenta destino tiene un tope máximo de $8.000.000 y un mínimo de $5.000.

Cambian dependiendo de las transacciones y el tipo de transacciones que haga. | Foto: Getty Images

Bancolombia: las cuentas no inscritas tienen un límite máximo de $3.000.000 mientras que las que se encuentren inscritas tendrán un tope de $30.000.000.

La sucursal virtual permite transferencias ilimitadas de hasta $30.000.000 en cuentas inscritas y la App Mi Bancolombia permite un máximo de $3.000.000 para no inscritas. Permite 50 transferencias mensuales a otros bancos.

Los cajeros tienen un límite de $30.000.000 para cuentas inscritas y de $8.000.000 diarios para las cuentas que no están inscritas.

Si tiene cuenta Nequi, estas tienen un tope máximo de transferencias de $1.000.000 al día. El pago por PSE habilita transacciones de hasta $30.000.000 al día, pero por defecto se parametriza un valor de $2.400.000.

Algunas pueden superar los $30.000.000. | Foto: Getty Images

Banco de Occidente: el monto máximo diario es de $80.000.000, entre los distintos canales de cuentas corrientes y de ahorros.

Por su parte, el Banco de Bogotá tiene transferencias de hasta $2.000.000 por Transfiya, por corresponsales bancarios de $5.000.000, por el Tag Aval, hasta $5.000.000 desde otros bancos. En transferencias a cuentas propias, el tope es de $30.000.000 que se pueden hacer entre cuentas del mismo banco.