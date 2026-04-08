Cambio histórico en Colpensiones: modifican trámite para afiliados y deberán cumplir nueva medida

Colpensiones es una de las entidades más importantes en Colombia, vinculada al Ministerio de Trabajo y responsable de administrar el régimen pensional de prima media. Esta se encarga de gestionar los aportes para la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de millones de trabajadores, garantizando prestaciones vitalicias.

La discusión sobre las pensiones se ha reavivado en Colombia en los últimos años, a raíz de la reforma pensional propuesta por el Gobierno Petro, que se encuentra actualmente en revisión en la Corte Constitucional. El alto tribunal suspendió su vigencia por vicios de procedimiento, manteniendo las reglas de la Ley 100 de 1993 hasta nuevo aviso.

Colpensiones es el fondo de pensiones públicas en el que están afiliados millones de colombianos. Foto: iStock

Tras esta situación, han surgido nuevas dudas sobre el sistema pensional. Recientemente, la entidad modificó un trámite que exigía a sus afiliados.

Ahora, los usuarios tendrán que hacer un proceso adicional para realizar una consulta en un punto físico. Esto se debe a que los puntos de atención de Colpensiones, denominados PAC, ahora solo atenderán con cita previa.

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De tal manera que, si usted necesita realizar algún trámite o consulta y requiere acudir a las oficinas, debe seguir estos pasos:

Colpensiones ahora tiene nuevo trámite. Foto: guillermo torres-semana

Primero debe comunicarse con la línea 601 487 0305.

Luego debe seguir los pasos en la línea y solicitar una cita, con fecha y hora definida.

El agendamiento es gratuito y es exclusivo para el solicitante del trámite.

Colpensiones recomienda que llegue unos 10 minutos antes de su cita, active su turno en el atril de la oficina y espere el llamado.

Anticipan además que si usted no llega a la hora correspondiente, deberá volver a sacar la cita para otro día y volver a acudir.

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Recuerde que esta medida aplica para trámites como afiliaciones y traslados, historia laboral, pensiones, servicios al ciudadano y otros servicios de la entidad en materia pensional.

Siga los pasos si desea sacar una cita en Colpensiones. Foto: Getty Images/iStockphoto