¿Cómo cambia la normativa para construir VIS y VIP sostenibles en Colombia?

SEMANA: ¿Existen sanciones o consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con las metas establecidas?

Además, la Resolución no establece sanciones específicas o multas por el incumplimiento o no ejecución de las medidas que alcancen los porcentajes de ahorro obligatorios. No obstante, las medidas de ahorro, tanto activas como pasivas, deben estar claramente identificadas en la solicitud de la licencia urbanística correspondiente (dentro de un Anexo al Formulario Único Nacional - FUN), las cuales deben lograr, bajo los parámetros establecidos en la guía técnica anexa a la Resolución, los porcentajes obligatorios aplicables.