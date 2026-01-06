Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 6 de enero en Colombia

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo dado que es considerada una divisa de reserva dominante. Son múltiples los bancos centrales que tienen alrededor del 60 % de sus reservas en esta divisa, pues es un activo de resguardo del dinero.
En países con economías emergentes, guardar el dinero en dólares es beneficioso, dado que permite proteger a muchos de la inflación y otros fenómenos económicos locales.
Es por ello que viajeros, inversionistas y ahorradores optan por ahorrar en dólares. Las casas de cambio son establecimientos clave para ello, pues permiten adquirir dólares y otras divisas sin tanto papeleo o sin necesidad de hacer numerosos trámites.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 6 de enero
Este martes 6 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.677.04 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.811.48.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el valor del dólar por ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3.732
|3.843
|111
|Cali
|3.650
|3.840
|190
|Cartagena
|3.600
|3.850
|250
|Cúcuta
|3.730
|3.790
|60
|Medellín
|3.617
|3.768
|151
|Pereira
|3.700
|3.800
|100
Por otro lado, si desea analizar el valor del dólar en el paso del tiempo, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 6 de enero de 2026
|3.677.04
|3.811.48
|3.770.03
|lunes 5 de enero de 2026
|3.677.78
|3.812.22
|3.790.77
|domingo 4 de enero de 2026
|3.693.7
|3.827.04
|3.790.77
|sábado 3 de enero de 2026
|3.694.81
|3.828.15
|3.790.77
|viernes 2 de enero de 2026
|3.687.78
|3.820.93
|3.757.08
|jueves 1 de enero de 2026
|3.684.07
|3.820.56
|3.757.08
Finalmente, si desea conocer el valor del dólar en establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos precios de la siguiente tabla:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3.730
|3.890
|160
|Amerikan Cash
|3.730
|3.830
|100
|Cambios Kapital
|3.730
|3.830
|100
|Cambios Monkey
|3.700
|3.840
|140
|Cambios Vancouver
|3.730
|3.830
|100
|El Condor Cambios
|3.730
|3.830
|100
|EuroDolar
|3.740
|3.850
|110
|Latin Cambios
|3.760
|3.860
|100
|Miss Money Cambios
|3.740
|3.840
|100
Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que definen sus precios de manera autónoma. Es decir, pueden fijarlos sin estar obligados a fijar un precio de un organismo oficial.
Pueden hacerlo bajo la ley de oferta y demanda, teniendo en cuenta precios de la competencia, es decir, de otras casas de cambio, de bancos y de otras entidades.