Cómo se está moviendo el dólar en casas de cambio este 6 de enero en Colombia

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 11:33 a. m.
Así se mueve el dólar hoy en casas de cambio.
Así se mueve el dólar hoy en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo dado que es considerada una divisa de reserva dominante. Son múltiples los bancos centrales que tienen alrededor del 60 % de sus reservas en esta divisa, pues es un activo de resguardo del dinero.

En países con economías emergentes, guardar el dinero en dólares es beneficioso, dado que permite proteger a muchos de la inflación y otros fenómenos económicos locales.

Dólar dólares
Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

Es por ello que viajeros, inversionistas y ahorradores optan por ahorrar en dólares. Las casas de cambio son establecimientos clave para ello, pues permiten adquirir dólares y otras divisas sin tanto papeleo o sin necesidad de hacer numerosos trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 6 de enero

Este martes 6 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.677.04 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.811.48.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Si desea analizar el valor del dólar por ciudades, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3.7323.843111
Cali3.6503.840190
Cartagena3.6003.850250
Cúcuta3.7303.79060
Medellín3.6173.768151
Pereira3.7003.800100

Por otro lado, si desea analizar el valor del dólar en el paso del tiempo, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 6 de enero de 20263.677.043.811.483.770.03
lunes 5 de enero de 20263.677.783.812.223.790.77
domingo 4 de enero de 20263.693.73.827.043.790.77
sábado 3 de enero de 20263.694.813.828.153.790.77
viernes 2 de enero de 20263.687.783.820.933.757.08
jueves 1 de enero de 20263.684.073.820.563.757.08
El dólar es una moneda atractiva para muchos. Foto: Agencia 123rf

Finalmente, si desea conocer el valor del dólar en establecimientos de cambio, tenga en cuenta estos precios de la siguiente tabla:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3.7303.890160
Amerikan Cash3.7303.830100
Cambios Kapital3.7303.830100
Cambios Monkey3.7003.840140
Cambios Vancouver3.7303.830100
El Condor Cambios3.7303.830100
EuroDolar3.7403.850110
Latin Cambios3.7603.860100
Miss Money Cambios3.7403.840100

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que definen sus precios de manera autónoma. Es decir, pueden fijarlos sin estar obligados a fijar un precio de un organismo oficial.

Pueden hacerlo bajo la ley de oferta y demanda, teniendo en cuenta precios de la competencia, es decir, de otras casas de cambio, de bancos y de otras entidades.

