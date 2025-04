El Consejo Gremial dice que la discusión, si es que la meta es llegar a encontrar soluciones a la situación energética, debe basarse en la evidencia y no “en juicios infundados que ponen en entredicho a un sector que históricamente ha demostrado compromiso, responsabilidad y capacidad de respuesta”, argumentaron.

Por el momento, para los colombianos, y en particular para los usuarios del servicio de energía en la región Caribe, el tema de las tarifas es altamente sensible, toda vez que están a la espera del cumplimiento de una promesa del Gobierno que no ha visto la luz.