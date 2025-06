De gota en gota se llena el vaso. Comisión interparlamentaria de crédito aprueba nuevo empréstito a Colombia, ahora con Alemania

La deuda pública, en pesos, supera los 1.050 billones de pesos, por lo cual, no hay que perder de vista la decisión que tomó la Comisión Interparlamentaria de Crédito, cuya misión es emitir concepto favorable a las operaciones de crédito internacional que haga el gobierno, de avalar que l a nación celebre un empréstito externo con KfW , considerado como uno de los mayores bancos de desarrollo del mundo.

El crédito que recibió el concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria es por 300 millones de euros, lo que en pesos supera los 1,4 billones, c ifra que podría sonar como una gota frente a la deuda pública total, pero de gota en gota se va llenando más el vaso.

Según explica el representante a la Cámara, Christian Garcés, integrante de las comisiones económicas del Congreso, “la aprobación de empréstitos por parte del equipo interparlamentario habilita al gobierno para tomar nueva deuda. Por lo tanto, una vez se hace uso efectivo del c rédito aprobado , ese monto se suma al total de la deuda pública del país”.

El asunto es que, aunque exista una Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se reúne con el gobierno, no habría forma de que ponga la talanquera a nuevos empréstitos. Un decreto del Ministerio de Hacienda que se basó en una sentencia de la Corte Constitucional recordó que “en caso de que este organismo (la Comisión Interparlamentaria) no emita concepto favorable, el Ejecutivo puede apartarse de sus recomendaciones, dado que tal concepto no tiene carácter vinculante”.