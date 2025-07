¿Desde qué edad puede cotizar la pensión en Colombia?

Edad para la jubilación

Aunque no existe una edad mínima para comenzar a cotizar, sí hay una edad establecida para la jubilación. De acuerdo con la legislación colombiana plasmada en el portal del Ministerio de Trabajo, la edad de jubilación es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, con el fin de poder acceder a la pensión de vejez.

Alcanzar la edad que impone la ley del país no garantiza automáticamente la pensión. Esto último debido a que si una persona no ha cumplido los requisitos de semanas de cotización, que son 1.300 semanas, no podrá acceder a su jubilación.