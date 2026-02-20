Divisas

Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

Así se mueve la moneda en el mercado spot de la BVC.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:18 a. m.
Así se mueve el dólar en el mercado spot.
Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 20 de febrero en un precio de $3,694, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.695.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.706. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.694. El precio promedio es de $3.702.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 84,82 millones, registrando además un volumen promedio de 401,990 millones.

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05%, llegando a las 97,810 unidades.

Macroeconomía

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Macroeconomía

Ministro Antonio Sanguino dice que nuevo decreto del salario mínimo lo mantendrá en $2.000.000

Macroeconomía

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Macroeconomía

Euro cierra más caro en la tarde del jueves 19 de febrero de 2026; conozca las variaciones de la divisa

Macroeconomía

Dólar cerró caro en Colombia: precio oficial del 19 de febrero

Macroeconomía

Dólar amanece con precio más caro en Colombia: cotización del 19 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza y revirtió la tendencia del mercado: precio oficial del 18 de febrero

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

La economía de EEUU creció un 2,2 % en 2025

El crecimiento de la economía de Estados Unidos se desaceleró más de lo previsto en los últimos meses de 2025, indicaron el viernes datos del gobierno, al concluir el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 1,4 % en el trimestre de octubre a diciembre del año pasado —lo que llevó el crecimiento del PIB del año completo al 2,2 %—, informó el Departamento de Comercio.

Durante el 2025, Grupo Nutresa registró ventas por $20,6 billones y un EBITDA de $3,45 billones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adelantó el viernes a la publicación oficial de las cifras del Producto Interno Bruto y afirmó que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento en al menos dos puntos.

“El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez”, escribió el mandatario republicano en Truth Social, una media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuarto trimestre y del año 2025.

Inflación
La economía de EEUU creció 2,2 % en 2025. Foto: Adobe Stock

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Más de Macroeconomía

x

Remesas en récord, pero con menos efecto: cuando el dólar bajo golpea a quienes viven de los giros del exterior

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Ministro Antonio Sanguino dice que nuevo decreto del salario mínimo lo mantendrá en $2.000.000

La gran apuesta es reactivar la inversión, pública y privada, para impactar sectores claves como la infraestructura y la vivienda.

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Precio del pan, pan blanco con dinero y monedas en euros. Alimentos caros por inflación, subida de precios y crisis alimentaria

Euro cierra más caro en la tarde del jueves 19 de febrero de 2026; conozca las variaciones de la divisa

Dolar

Dólar cerró caro en Colombia: precio oficial del 19 de febrero

Volatilidad dólar

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

La calificadora Fitch Ratings evaluó el impacto del alza de 23,7 % del salario mínimo para 2026 en la actividad bancaria y de pensiones del país.

Calificadora Fitch alerta que el alza del salario mínimo pone a prueba la estabilidad del sistema financiero colombiano

Noticias Destacadas