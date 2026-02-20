Dólar abre estable en Colombia: este es el precio del 20 de febrero

El dólar inició la cotización de este 20 de febrero en un precio de $3,694, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.695.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.706. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.694. El precio promedio es de $3.702.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 84,82 millones, registrando además un volumen promedio de 401,990 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05%, llegando a las 97,810 unidades.

Así se mueve el dólar en el mercado spot. Foto: Adobe Stock

La economía de EEUU creció un 2,2 % en 2025

El crecimiento de la economía de Estados Unidos se desaceleró más de lo previsto en los últimos meses de 2025, indicaron el viernes datos del gobierno, al concluir el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 1,4 % en el trimestre de octubre a diciembre del año pasado —lo que llevó el crecimiento del PIB del año completo al 2,2 %—, informó el Departamento de Comercio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se adelantó el viernes a la publicación oficial de las cifras del Producto Interno Bruto y afirmó que el cierre gubernamental del año pasado había frenado el crecimiento en al menos dos puntos.

“El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo, en versión mini, otra vez”, escribió el mandatario republicano en Truth Social, una media hora antes de que el Departamento de Comercio publique su estimado de crecimiento económico del cuarto trimestre y del año 2025.

La economía de EEUU creció 2,2 % en 2025. Foto: Adobe Stock

El gobierno de Estados Unidos está en estos momentos en un cierre presupuestario parcial que solo afecta al Departamento de Seguridad Nacional.