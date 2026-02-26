Dólar abrió más caro en Colombia: este es el precio oficial para el 26 de febrero

El dólar inició la cotización de este 26 de febrero en un precio de $3.712, lo que significó un alza de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.703.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.742. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.705. El precio promedio es de $3.725.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 102,00 millones, registrando además un volumen promedio de 441,558 millones.

Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 97,642 unidades.

Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50% por no hacer lo suficiente en lucha antinarco

Ecuador elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles.

En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.