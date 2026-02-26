Divisas

Dólar abrió más caro en Colombia: este es el precio oficial para el 26 de febrero

Este es el valor de la moneda en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 8:56 a. m.
El dólar amaneció al alza este jueves.
El dólar amaneció al alza este jueves. Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 26 de febrero en un precio de $3.712, lo que significó un alza de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.703.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.742. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.705. El precio promedio es de $3.725.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 102,00 millones, registrando además un volumen promedio de 441,558 millones.

Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 97,642 unidades.

Macroeconomía

Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

Macroeconomía

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

Macroeconomía

Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios. “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

Macroeconomía

Borrador de decreto de MinTrabajo: 5 riesgos que tiene la norma sobre $25 billones del ahorro pensional que pasarán a Colpensiones

Macroeconomía

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

Macroeconomía

Dólar abrió a la baja en Colombia: registra poco movimiento este 25 de febrero

Macroeconomía

Dólar cerró el mercado al alza pero con poco movimiento: precio oficial del 24 de febrero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 24 de febrero

Volatilidad dólar
El dólar amaneció al alza este jueves. Foto: Adobe Stock

Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50% por no hacer lo suficiente en lucha antinarco

Ecuador elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.

La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.

Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Del Presupuesto 2025 se gastaron $2,7 billones en esquemas de protección personal. Así fue la ejecución de la plata pública

Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador
Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50% por no hacer lo suficiente en lucha antinarco. Foto: SEMANA / Getty Images

Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles.

En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.

Más de Macroeconomía

Después de dos años de la aprobación de la Ley 2232, se acerca la prohibición de los primeros seis productos plásticos de un solo uso.

Dian y MinAmbiente anuncian reglas para importación de plásticos de un solo uso: esta es la directriz

SEVILLE, ANDALUSIA, SPAIN - JUNE 29: The President of Ecuador, Daniel Noboa during the meeting held today. On June 29, 2025 in Seville, Andalusia, Spain. The President of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno, has held an institutional meeting at the Palacio de San Telmo with the President of Ecuador, Daniel Noboa. The meeting strengthens the ties of cooperation between Andalusia and the Latin American country, addressing issues of common interest. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)

Ecuador anuncia aumento al 50% de arancel contra importaciones colombianas: se agudiza la guerra comercial

aranceles EEUU Dólar

Dólar en casas de cambio: así se cotiza la divisa este 26 de febrero

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo

Vuelve y juega: Bancolombia registra fallas en sus servicios. “Estamos frente a un nuevo escenario desafiante”

Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda

Borrador de decreto de MinTrabajo: 5 riesgos que tiene la norma sobre $25 billones del ahorro pensional que pasarán a Colpensiones

César Ferrari, superintendente financiero

SuperFinanciera investiga a Bancolombia tras caída de su plataforma: casi 8.000 quejas en 2 días; detalles de lo que sucedió

Loss in American dollar. Red arrow graph is showing a drastic fall over American dollar background. Selective focus. Horizontal composition with copy space.

Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

Grupo Éxito busca personal para ganar sueldos de hasta $7 millones.

Grupo Éxito destapa resultados y anuncia nuevas vacantes para sus supermercados: salarios de hasta $7 millones

Desde Monómeros anunciaron que retomaran actividades.

Monómeros, empresa colombovenezolana de interés para el gobierno, tiene 4 meses para presentar plan de pago a acreedores

Noticias Destacadas