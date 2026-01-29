Divisas

Dólar amanece con poco movimiento en Colombia, pero más caro: precio oficial del 29 de enero

Así se mueve la moneda americana en el mercado.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 2:52 p. m.
Este es el valor del dólar hoy.
Este es el valor del dólar hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 29 de enero a un precio de $3.679, lo que significó un alza de $4 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.665.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, hoy registra un comportamiento estable, lo cual tiene en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.679. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.657. El precio promedio es de $3.667.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 103,00 millones, al registrar además un volumen promedio de 525,51 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,13 %, llegando a las 95,150 unidades.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Así se mueve la moneda. Foto: Banco Unión

Bloques de Lego, aranceles: México aguarda ansioso negociación comercial con EE. UU.

Fabricar en México una muñeca o un bloque de Lego requiere grandes cantidades de plástico, importado principalmente de Asia. Como otras industrias, la del juguete se ve impactada por las tensiones comerciales entre el Gobierno estadounidense de Donald Trump, México y China.

A inicios de año, México incrementó hasta el 35 % los aranceles a varios productos y componentes de países con los que no tiene tratados comerciales, y esto afecta principalmente al gigante asiático.

Pekín denunció una “coerción” contra sus exportaciones y algunos analistas la interpretaron como un alineamiento de México con Estados Unidos rumbo a la revisión este año del T-MEC, el vital tratado de libre comercio que también incluye a Canadá.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que estos aranceles buscan “fortalecer la economía” mexicana y generar más proveedores locales.

La industria del juguete en México, que alberga plantas de grandes marcas como Lego o Mattel, aplaude la medida, pero al mismo tiempo expresa preocupación por el aumento en el costo de sus insumos.

El polietileno, un tipo de plástico, es principalmente producido localmente por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero según la industria juguetera, la empresa solo fabrica el 20 % de lo que se requiere, por lo que el resto debe importarse.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que habló con el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Bloques de Lego, aranceles: México aguarda ansioso negociación comercial con EE.UU. Foto: AP

Además, muchos juguetes ahora llevan chips electrónicos que tampoco se producen en el país.

“Si usted, como industrial, no tiene la oferta (de insumos) en el país, ¿qué tiene que hacer? Salir a buscarlo”, dice a AFP Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU).

