Dólar cae por debajo de los $3.870 y sigue su descenso en Colombia: precio oficial del 16 de septiembre

La moneda americana cayó cerca de $30 en la jornada de este martes.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 7:29 p. m.
Money finance growth chart stock market with dollar moving down. currency devaluation.
La moneda americana cayó este martes casi $30 pesos en el mercado spot de la BVC. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio con alta volatilidad. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 16 de septiembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.870, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.897.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $35, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.905.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.907, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.865. El promedio cotizado se encuentra en $3.882.

Contexto: Dólar en casas de cambio para este 16 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,494 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 647,08.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,66 % llegando a las 96,262 unidades.

Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
El dólar cerró a buen precio este martes, 16 de septiembre. | Foto: Getty Images

¿Descertificación de Colombia por parte de EE. UU. movió el dólar?

Tras la decisión del Gobierno Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, es importante saber si en los mercados se han registrado movimientos importantes. De acuerdo con el analista Felipe Barragán, estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone, este es el comportamiento:

“El peso colombiano amplió sus ganancias el martes, alcanzando máximos de varios meses frente al dólar estadounidense, respaldado por los sólidos indicadores nacionales, el aumento de los precios del petróleo y la debilidad generalizada del dólar. Las ventas minoristas aumentaron un 17,9 % interanual en julio, superando con creces las expectativas del 11,6 %, mientras que la producción industrial creció un 2,9 %. Las 19 categorías de productos minoristas registraron un crecimiento”, indicó.

Contexto: Ley de financiamiento sería un saludo a la bandera. ANIF dice que podría ser ineficaz para el recaudo en mediano y largo plazo

Asegura que “de cara al futuro, los inversores seguirán de cerca los datos de actividad económica del ISE de esta semana. Una lectura superior al 2,94 % podría reforzar el optimismo y prolongar la actual recuperación del peso”, indicó.

Crecimiento economía. Inversión
Esto se sabe sobre los movimientos del mercado frente a la descertificación en Colombia por parte de EE.UU. | Foto: Adobe Stock

Es decir, tras la decisión de Trump, no hubo una fluctuación importante en la moneda americana ni se registró una afectación considerable en el mercado colombiano. De hecho, el dólar se debilitó mucho más y el peso logró fortalecerse.

