Dólar en casas de cambio para este 16 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una de las monedas más importantes del mundo y que hace parte del mayor número de transacciones que se realizan en el sistema financiero, dado que es una moneda con alto reconocimiento en el mundo y es utilizada por viajeros. También reconocida por ser un activo refugio en economías de monedas emergentes, como por ejemplo el peso colombiano.

Las casas de cambio son establecimientos importantes para esos procesos de compra y venta de divisas en cualquier país. Normalmente, estos permiten realizar el proceso de una manera fácil, sin tanto trámite ni papeleo. Pero en la mayoría de los casos son estas las que definen sus propios precios dependiendo del mercado y otros factores.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: 123rf

Dólar en casas de cambio: así se mueve este 16 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 16 de septiembre se situó cerca de $ 3.869, mientras que el de venta rondó los $ 3.975.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.930 – $ 3.997

– $ 3.930 – $ 3.997 Cali – $ 3.855 – $ 3.985

– $ 3.855 – $ 3.985 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.890 – $ 3.935

– $ 3.890 – $ 3.935 Medellín – $ 3.786 – $ 3.947

– $ 3.786 – $ 3.947 Pereira – $ 3.900 – $ 3.970

Tenga en cuenta la fluctuación de la divisa en el mercado. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Martes 16 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975

$ 3.869 $ 3.975 Lunes 15 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975

$ 3.869 $ 3.975 Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978

$ 3.873 $ 3.978 Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.979

$ 3.873 $ 3.979 Miércoles 10 de septiembre de 2025 - $ 3.879 $ 3.980

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.955 – $ 3.990

– $ 3.955 – $ 3.990 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.920 – $ 3.970

– $ 3.920 – $ 3.970 Cambios Vancouver – $ 3.950 – $ 3.975

– $ 3.950 – $ 3.975 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.990

– $ 3.900 – $ 3.990 LatinCambios – $3.950 – $3.990