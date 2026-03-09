Dólar cayó en Colombia este 9 de marzo: precio oficial de la moneda

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 9 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.767, lo que significó una reducción de $ 28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.795.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 13, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.780.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.780, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.728. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.744.

En cuanto a las negociaciones hoy, la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,311 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 698,884.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,13 %, llegando a las 98,855 unidades.

Así se movió la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Medidas de EE. UU. que erosionan tratado de libre comercio preocupan a empresas mexicanas

Las medidas “unilaterales” que impone Estados Unidos y sus “asimetrías” con México son las principales preocupaciones de los industriales mexicanos respecto al tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC), presentadas este lunes en un informe elaborado como preparación a su próxima revisión.

El acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá se revisará este año por primera vez desde que entró en vigor en 2020. La revisión tiene lugar en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra el libre comercio mundial y sus socios norteamericanos, a quienes ha amenazado incluso con abandonar el tratado.

“Entre las principales preocupaciones sectoriales se identificaron la persistencia de medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos”, señala el reporte, que también denuncia incentivos discriminatorios y el uso frecuente de medidas extraordinarias que “pueden erosionar la integración alcanzada” con el T-MEC.

El informe, elaborado a partir de consultas a representantes de 30 sectores industriales mexicanos, menciona además “asimetrías en la aplicación” del tratado, particularmente con medidas implementadas por Estados Unidos que “han tenido efectos directos” sobre la producción en México.

Entre estas, señala los aranceles al acero y al aluminio, un mecanismo de resolución de disputas laborales usado solo en México y medidas ‘antidumping’ (contra la competencia desleal) a productos como el tomate que “no tienen fundamento alguno y son contrarias al tratado”.

Por ello, las empresas mexicanas exigen “criterios claros de proporcionalidad, fundamentación técnica y reciprocidad entre las partes”.

Medidas de EE. UU. que erosionan tratado de libre comercio preocupan a empresas mexicanas Foto: Getty Images

Los sectores consultados coinciden en que la revisión del T-MEC debe mejorar su ejecución sin cambiar sus capítulos vigentes.

Esto supone “defender las reglas de origen actuales, garantizar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de solución de controversias, preservar el libre acceso al mercado regional y fortalecer la competitividad trilateral frente a terceros países”, señala el documento.