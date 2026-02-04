Divisas

Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

La moneda repuntó durante la jornada de cotización.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 7:21 p. m.
El dólar subió en Colombia este 4 de febrero.
El dólar subió en Colombia este 4 de febrero. Foto: istock

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 4 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.650, lo que significó un incremento de $28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.622.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $15, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.635.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.669, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.627. El promedio cotizado se encuentra en $3.644.

Macroeconomía

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Macroeconomía

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Loterías

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Macroeconomía

El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

Macroeconomía

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Macroeconomía

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Macroeconomía

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Macroeconomía

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Macroeconomía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,605 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 1,058.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,29 % llegando a las 97,580 unidades.

Así se mueve el dólar hoy.
Así se mueve el dólar hoy. Foto: getty images

Ventas de petróleo de México a Cuba sumaron USD 496 millones el año pasado

Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba sumaron 496 millones de dólares el año pasado, informó este miércoles la petrolera estatal Pemex, cuando la amenaza de aranceles de Washington mantiene suspendido el suministro a la isla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el martes que su gobierno emplea “todas las vías diplomáticas” para reanudar los envíos de petróleo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara en enero una orden ejecutiva que impone aranceles a países que vendan hidrocarburos a Cuba.

La cantidad de crudo enviado por Pemex a La Habana en 2025 fue “menos del 1% de la producción” de la empresa, mientras que los derivados equivalieron al 0,1% de sus ventas, detalló su director, Víctor Rodríguez Padilla.

“Es muy, muy poquito (...) lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales”, añadió el ejecutivo, durante la habitual conferencia matinal de Sheinbaum.

Rodríguez explicó que Pemex tiene un contrato “abierto” con Cuba que opera en función de sus necesidades y que la estatal mexicana atiende según su disponibilidad. Recordó que la petrolera está reduciendo exportaciones para priorizar la demanda local para refinación.

El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

Rodríguez rechazó que Cuba incumpla con sus pagos por el crudo y derivados. “Claro que nos lo paga (...) Son muy formales en sus pagos”, aseguró.

Según dos fuentes contactadas por AFP, el 9 de enero llegó a La Habana el último barco cargado con 85.000 barriles de petróleo mexicano.

Trump dijo el lunes que México “cesará” de mandar crudo a la isla.

Pemex no ha hecho público su contrato con Cuba, ni ha informado del volumen de petróleo donado, además de reservarse la forma en que paga La Habana.

Cuba enfrenta una grave crisis económica, en medio de un embargo de Washington desde hace más de seis décadas y de las fallas internas del gobierno comunista. La situación puede recrudecerse con el cese de los envíos de hidrocarburos desde Venezuela y ahora de México.

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.
Ventas de petróleo de México a Cuba sumaron USD 496 millones el año pasado Foto: adobe stock

La economía cubana sobrevivió en años recientes gracias al petróleo que le proporcionaba Caracas a cambio de asistencia de médicos, profesores y otros profesionales cubanos.

Pero dejó de recibirlo en diciembre, poco antes de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses.

Más de Macroeconomía

Billetes Euros

Precio del euro hoy en Colombia: la divisa cierra al alza en la tarde del miércoles 4 de febrero

Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

La industria farmacéutica de innovación trabaja para reducir los tiempos en que los nuevos medicamentos llegan a los pacientes colombianos.

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Números ganadores de Miloto.

Nuevo millonario en Colombia: cayó Miloto y esta es la cifra que se llevó el afortunado

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

El fuerte ajuste que tendría que hacer Colombia para retomar la Regla Fiscal

-

El dinero ya no promete futuro: así se explica el nihilismo financiero

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

El problema no es la ideología, es la falta de reglas claras en el país, señalan expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Noticias Destacadas