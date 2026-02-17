Dólar cierra a la baja en Colombia: valor oficial del 17 de febrero

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 17 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.649, lo que significó una reducción de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.652.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $6, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.665.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.675, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.646. El promedio cotizado se encuentra en $3.664.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,445 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 903,13.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,25 % llegando a las 97,060 unidades.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve hoy en el mercado spot. Foto: El País

La inflación retrocede en enero en Estados Unidos

Estados Unidos comenzó el año con la inflación en claro retroceso, algo celebrado por el presidente Donald Trump, apremiado incluso dentro de su propio partido Republicano a detener la erosión del poder adquisitivo.

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,4% en índice interanual en enero, frente al 2,7% del mes anterior, según los datos oficiales publicados el viernes.

El IPC se ubicó por debajo del 2,5% en doce meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics.

“Las cifras de inflación que acaban de anunciar, como saben, están muy bajas, y la tenemos de nuevo encarrilada”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca este viernes.

“Tuvimos la peor inflación en la historia de nuestro país, y ahora tenemos una inflación muy moderada”.

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos, lo que hace temer a los republicanos perder votos en las elecciones legislativas de finales de este año.

Trump, que regresó al poder hace un año, ganó las elecciones con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

La inflación retrocede en enero en Estados Unidos Foto: Adobe Stock/ AFP

Al inicio de su mandato, la inflación había continuado la desaceleración iniciada bajo Joe Biden, respecto al pico alcanzado en la primavera de 2022, un legado de la pandemia de covid-19.

Pero volvió a acelerarse, en coincidencia con un fuerte incremento de los aranceles a los productos importados impuesto por Trump.