Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

El dólar se ha comportado de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, pues la moneda americana ha caído varios pesos y esto ha significado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la moneda que completa una tendencia a la baja.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda de referencia en la economía mundial, pues es considerada un activo de resguardo, dada su gran liquidez, estabilidad y respaldo por la sólida economía de Estados Unidos.

Este es el movimiento de la moneda americana en el mercado. Foto: Adobe Stock

Precio del dólar en casas de cambio este 8 de enero

Este jueves 8 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.664.81 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.78.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Federación Colombiana de Municipios expresa su preocupación por el recorte del 48.8% al Sistema General de Participaciones

Si desea analizar el comportamiento del dólar en las distintas ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3.718 3.828 110 Cali 3.650 3.840 190 Cartagena 3.600 3.850 250 Cúcuta 3.740 3.780 40 Medellín 3.601 3.751 150 Pereira 3.680 3.780 100

Así se está moviendo la moneda. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, si usted desea conocer la variación del dólar con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico del precio.

Ciudad Precio de compra Precio de venta TRM jueves 8 de enero de 2026 3.664.81 3.797.78 3748.83 miércoles 7 de enero de 2026 3.664.81 3.797.78 3730.26 martes 6 de enero de 2026 3.669.26 3.800.93 3770.03 lunes 5 de enero de 2026 3.677.78 3.812.22 3790.77 domingo 4 de enero de 2026 3.693.7 3.827.04 3790.77 sábado 3 de enero de 2026 3.694.81 3.828.15 3790.77

Precio del petróleo baja tras anuncios realizados por Venezuela y Estados Unidos

Finalmente, si lo que desea es analizar los valores del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Alliance Trade 3.730 3.890 Amerikan Cash 3.700 3.820 Cambios Kapital 3.730 3.810 Cambios Monkey 3.700 3.840 Cambios Vancouver 3.730 3.810 El Condor Cambios 3.720 3.820 EuroDolar 3.730 3.830 Latin Cambios 3.700 3.830 Miss Money Cambios 3.740 3.840 Money Cambios WC 3.710 3.810

Tenga en cuenta cómo está fluctuando el dólar. Foto: 123RF

Es importante que tenga en cuenta que los valores del dólar en casas de cambio son definidos de manera autónoma por los establecimientos y que no están obligados a considerar ningún valor oficial. Estos definen sus precios gracias al mercado y la ley de oferta y demanda.

Es por ello que tienen en cuenta valores de cotización de otras casas de cambio, de bancos y de otros actores del mercado.