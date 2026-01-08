Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

El dólar se ha comportado de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, pues la moneda americana ha caído varios pesos y esto ha significado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la moneda que completa una tendencia a la baja.
Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda de referencia en la economía mundial, pues es considerada un activo de resguardo, dada su gran liquidez, estabilidad y respaldo por la sólida economía de Estados Unidos.
Precio del dólar en casas de cambio este 8 de enero
Este jueves 8 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.664.81 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.78.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar el comportamiento del dólar en las distintas ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3.718
|3.828
|110
|Cali
|3.650
|3.840
|190
|Cartagena
|3.600
|3.850
|250
|Cúcuta
|3.740
|3.780
|40
|Medellín
|3.601
|3.751
|150
|Pereira
|3.680
|3.780
|100
Por otra parte, si usted desea conocer la variación del dólar con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico del precio.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 8 de enero de 2026
|3.664.81
|3.797.78
|3748.83
|miércoles 7 de enero de 2026
|3.664.81
|3.797.78
|3730.26
|martes 6 de enero de 2026
|3.669.26
|3.800.93
|3770.03
|lunes 5 de enero de 2026
|3.677.78
|3.812.22
|3790.77
|domingo 4 de enero de 2026
|3.693.7
|3.827.04
|3790.77
|sábado 3 de enero de 2026
|3.694.81
|3.828.15
|3790.77
Finalmente, si lo que desea es analizar los valores del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Alliance Trade
|3.730
|3.890
|Amerikan Cash
|3.700
|3.820
|Cambios Kapital
|3.730
|3.810
|Cambios Monkey
|3.700
|3.840
|Cambios Vancouver
|3.730
|3.810
|El Condor Cambios
|3.720
|3.820
|EuroDolar
|3.730
|3.830
|Latin Cambios
|3.700
|3.830
|Miss Money Cambios
|3.740
|3.840
|Money Cambios WC
|3.710
|3.810
Es importante que tenga en cuenta que los valores del dólar en casas de cambio son definidos de manera autónoma por los establecimientos y que no están obligados a considerar ningún valor oficial. Estos definen sus precios gracias al mercado y la ley de oferta y demanda.
Es por ello que tienen en cuenta valores de cotización de otras casas de cambio, de bancos y de otros actores del mercado.