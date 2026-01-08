Economía

Dólar en casas de cambio: así se comporta la moneda este 8 de enero

Así se mueve la divisa en el mercado de profesionales del cambio.

8 de enero de 2026, 11:22 a. m.
El dólar se ha comportado de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, pues la moneda americana ha caído varios pesos y esto ha significado una mayor atención por parte de inversionistas, ahorradores y viajeros, que ven atractiva la moneda que completa una tendencia a la baja.

Es importante tener en cuenta que el dólar es una moneda de referencia en la economía mundial, pues es considerada un activo de resguardo, dada su gran liquidez, estabilidad y respaldo por la sólida economía de Estados Unidos.

Precio del dólar en casas de cambio este 8 de enero

Este jueves 8 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.664.81 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.78.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el comportamiento del dólar en las distintas ciudades del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3.7183.828110
Cali3.6503.840190
Cartagena3.6003.850250
Cúcuta3.7403.78040
Medellín3.6013.751150
Pereira3.6803.780100
Por otra parte, si usted desea conocer la variación del dólar con respecto a las últimas fechas, tenga en cuenta este histórico del precio.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 8 de enero de 20263.664.813.797.783748.83
miércoles 7 de enero de 20263.664.813.797.783730.26
martes 6 de enero de 20263.669.263.800.933770.03
lunes 5 de enero de 20263.677.783.812.223790.77
domingo 4 de enero de 20263.693.73.827.043790.77
sábado 3 de enero de 20263.694.813.828.153790.77
Finalmente, si lo que desea es analizar los valores del dólar por establecimientos de cambio, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de venta
Alliance Trade3.7303.890
Amerikan Cash3.7003.820
Cambios Kapital3.7303.810
Cambios Monkey3.7003.840
Cambios Vancouver3.7303.810
El Condor Cambios3.7203.820
EuroDolar3.7303.830
Latin Cambios3.7003.830
Miss Money Cambios3.7403.840
Money Cambios WC3.7103.810
Tenga en cuenta cómo está fluctuando el dólar. Foto: 123RF

Es importante que tenga en cuenta que los valores del dólar en casas de cambio son definidos de manera autónoma por los establecimientos y que no están obligados a considerar ningún valor oficial. Estos definen sus precios gracias al mercado y la ley de oferta y demanda.

Es por ello que tienen en cuenta valores de cotización de otras casas de cambio, de bancos y de otros actores del mercado.

