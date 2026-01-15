Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 15 de enero en Colombia

El dólar americano es una de las divisas clave para la economía colombiana. Este es determinante en economías emergentes como la colombiana, que depende altamente de los procesos de exportación e importación.

En esta divisa se negocian bienes como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros artículos. Adicional a ello, el dólares el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Así se mueve la moneda americana. Foto: El País

La moneda americana ha fluctuado en los últimos días a la baja y ha tocado un piso que no se veía desde el 2021, cuando llegó a mínimos de $3.630.

Precio del dólar en Colombia para este 15 de enero: así se mueve

Este jueves 15 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,603.33 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,758.15.

Año histórico para la bolsa en Colombia: 2025 alcanzó flujos de negociación de 32 billones de pesos. “No se veían desde 2019”

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si usted desea analizar el valor de la divisa, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,618 3,771 153 Cali 3,600 3,805 205 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,690 3,730 40 Medellín 3,575 3,727 152 Pereira 3,630 3,760 130

Tenga en cuenta los valores del mercado. Foto: Adobe Stock

Gobierno inicia conversaciones con China por obras de infraestructura: estos son los proyectos que tienen planeados

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor en los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precios:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 15 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3655.16 miércoles 14 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3663.24 martes 13 de enero de 2026 3610.37 3772.59 3717.09 lunes 12 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09 domingo 11 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09 sábado 10 de enero de 2026 3658.15 3798.15 3717.09

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio del dólar en los establecimientos comerciales, tenga en cuenta los siguientes precios de las casas de cambio:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,780 230 Amerikan Cash 3,620 3,770 150 Cambios Kapital 3,600 3,750 150 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,650 3,750 100 El Condor Cambios 3,620 3,770 150 EuroDolar 3,630 3,790 160 Latin Cambios 3,600 3,750 150 Miss Money Cambios 3,620 3,770 150

Es importante que recuerde que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, es decir, de los precios que hay en el mercado.

Tenga en cuenta la fluctuación en el mercado. Foto: Adobe Stock

No fijan sus precios a partir de alguna entidad oficial, sino que analizan los valores que tienen sus competidores y otros actores del mercado.