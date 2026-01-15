Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 15 de enero en Colombia

El dólar americano es una de las divisas clave para la economía colombiana. Este es determinante en economías emergentes como la colombiana, que depende altamente de los procesos de exportación e importación.
En esta divisa se negocian bienes como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros artículos. Adicional a ello, el dólares el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
La moneda americana ha fluctuado en los últimos días a la baja y ha tocado un piso que no se veía desde el 2021, cuando llegó a mínimos de $3.630.
Precio del dólar en Colombia para este 15 de enero: así se mueve
Este jueves 15 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,603.33 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,758.15.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si usted desea analizar el valor de la divisa, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,618
|3,771
|153
|Cali
|3,600
|3,805
|205
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,690
|3,730
|40
|Medellín
|3,575
|3,727
|152
|Pereira
|3,630
|3,760
|130
Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor en los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precios:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 15 de enero de 2026
|3603.33
|3758.15
|3655.16
|miércoles 14 de enero de 2026
|3603.33
|3758.15
|3663.24
|martes 13 de enero de 2026
|3610.37
|3772.59
|3717.09
|lunes 12 de enero de 2026
|3654.07
|3796.67
|3717.09
|domingo 11 de enero de 2026
|3654.07
|3796.67
|3717.09
|sábado 10 de enero de 2026
|3658.15
|3798.15
|3717.09
Finalmente, si lo que desea es analizar el precio del dólar en los establecimientos comerciales, tenga en cuenta los siguientes precios de las casas de cambio:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,550
|3,780
|230
|Amerikan Cash
|3,620
|3,770
|150
|Cambios Kapital
|3,600
|3,750
|150
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,750
|100
|El Condor Cambios
|3,620
|3,770
|150
|EuroDolar
|3,630
|3,790
|160
|Latin Cambios
|3,600
|3,750
|150
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,770
|150
Es importante que recuerde que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, es decir, de los precios que hay en el mercado.
No fijan sus precios a partir de alguna entidad oficial, sino que analizan los valores que tienen sus competidores y otros actores del mercado.