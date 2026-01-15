Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 15 de enero en Colombia

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de los profesionales del cambio.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 11:45 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre la cotización del dólar en casas de cambio.
Esto es lo que debe saber sobre la cotización del dólar en casas de cambio.

El dólar americano es una de las divisas clave para la economía colombiana. Este es determinante en economías emergentes como la colombiana, que depende altamente de los procesos de exportación e importación.

En esta divisa se negocian bienes como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros artículos. Adicional a ello, el dólares el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.


Así se mueve la moneda americana.

La moneda americana ha fluctuado en los últimos días a la baja y ha tocado un piso que no se veía desde el 2021, cuando llegó a mínimos de $3.630.

Precio del dólar en Colombia para este 15 de enero: así se mueve

Este jueves 15 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,603.33 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,758.15.

Año histórico para la bolsa en Colombia: 2025 alcanzó flujos de negociación de 32 billones de pesos. “No se veían desde 2019”

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si usted desea analizar el valor de la divisa, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6183,771153
Cali3,6003,805205
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6903,73040
Medellín3,5753,727152
Pereira3,6303,760130
Dólar dólares
Tenga en cuenta los valores del mercado.
Gobierno inicia conversaciones con China por obras de infraestructura: estos son los proyectos que tienen planeados

Por otro lado, si lo que desea es analizar el valor en los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precios:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 15 de enero de 20263603.333758.153655.16
miércoles 14 de enero de 20263603.333758.153663.24
martes 13 de enero de 20263610.373772.593717.09
lunes 12 de enero de 20263654.073796.673717.09
domingo 11 de enero de 20263654.073796.673717.09
sábado 10 de enero de 20263658.153798.153717.09

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio del dólar en los establecimientos comerciales, tenga en cuenta los siguientes precios de las casas de cambio:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,780230
Amerikan Cash3,6203,770150
Cambios Kapital3,6003,750150
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,750100
El Condor Cambios3,6203,770150
EuroDolar3,6303,790160
Latin Cambios3,6003,750150
Miss Money Cambios3,6203,770150

Es importante que recuerde que las casas de cambio definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, es decir, de los precios que hay en el mercado.

Dolar precio
Tenga en cuenta la fluctuación en el mercado.

No fijan sus precios a partir de alguna entidad oficial, sino que analizan los valores que tienen sus competidores y otros actores del mercado.

