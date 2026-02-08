Dólar en casas de cambio para este 8 de febrero: así se mueve la divisa

El dólar es una moneda de gran importancia para la economía colombiana. Esta es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además de ser el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Gracias a ello, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo esto afecta al bolsillo.

El dólar se ha movido a la baja en Colombia. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para comprar y vender divisas a precios diferenciados y sin necesidad de tantos trámites o documentos. Aquí le contamos cómo se comporta en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,583.57 y de venta de $3,709.82.

En medio de tensiones geopolíticas y económicas, así se movió el dólar en enero. Este es el rango que tendrá el precio en febrero

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si quiere conocer la variación en las ciudades, tenga en cuenta esta tabla a continuación, con valores de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,628 3,723 95 Cali 3,600 3,745 145 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,537 3,687 150 Pereira 3,620 3,710 90

El dólar se ha movido a la baja en Colombia. Foto: Banco Unión

De otro lado, si lo que desea es conocer cómo se comportó el dólar durante los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de la moneda:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM domingo 8 de febrero de 2026 3583.57 3709.82 3670.2 sábado 7 de febrero de 2026 3583.57 3709.82 3670.2 viernes 6 de febrero de 2026 3587.5 3712.32 3691.75 jueves 5 de febrero de 2026 3598.93 3726.79 3644.93 miércoles 4 de febrero de 2026 3577.86 3707.14 3622 martes 3 de febrero de 2026 3570.71 3700.18 3628.16 lunes 2 de febrero de 2026 3559.29 3692.14 3670.47 domingo 1 de febrero de 2026 3571.79 3712.86 3670.47

Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de enero del 2026

Finalmente, si lo que está buscando es entender cuál es la variación de la divisa respecto a las casas de cambio, tenga en cuenta los valores en establecimientos en el siguiente cuadro:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Cambios AG 3,620 3,700 80 Cambios Kapital 3,640 3,680 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,690 60 El Condor Cambios 3,550 3,700 150 EuroDolar 3,630 3,710 80

Es importante saber que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

El dólar se ha movido a la baja en Colombia. Foto: 123RF

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.