Divisas

Dólar en casas de cambio para este 8 de febrero: así se mueve la divisa

Este es el comportamiento de la moneda hoy.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 2:20 p. m.
El dólar se ha movido a la baja en Colombia.
El dólar se ha movido a la baja en Colombia.

El dólar es una moneda de gran importancia para la economía colombiana. Esta es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Además de ser el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Gracias a ello, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo esto afecta al bolsillo.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
El dólar se ha movido a la baja en Colombia.

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para comprar y vender divisas a precios diferenciados y sin necesidad de tantos trámites o documentos. Aquí le contamos cómo se comporta en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 8 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,583.57 y de venta de $3,709.82.

En medio de tensiones geopolíticas y económicas, así se movió el dólar en enero. Este es el rango que tendrá el precio en febrero

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si quiere conocer la variación en las ciudades, tenga en cuenta esta tabla a continuación, con valores de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6283,72395
Cali3,6003,745145
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,5373,687150
Pereira3,6203,71090
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
El dólar se ha movido a la baja en Colombia.

De otro lado, si lo que desea es conocer cómo se comportó el dólar durante los últimos días, tenga en cuenta la siguiente tabla con el histórico de la moneda:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 8 de febrero de 20263583.573709.823670.2
sábado 7 de febrero de 20263583.573709.823670.2
viernes 6 de febrero de 20263587.53712.323691.75
jueves 5 de febrero de 20263598.933726.793644.93
miércoles 4 de febrero de 20263577.863707.143622
martes 3 de febrero de 20263570.713700.183628.16
lunes 2 de febrero de 20263559.293692.143670.47
domingo 1 de febrero de 20263571.793712.863670.47
Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de enero del 2026

Finalmente, si lo que está buscando es entender cuál es la variación de la divisa respecto a las casas de cambio, tenga en cuenta los valores en establecimientos en el siguiente cuadro:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Cambios AG3,6203,70080
Cambios Kapital3,6403,68040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,69060
El Condor Cambios3,5503,700150
EuroDolar3,6303,71080

Es importante saber que las casas de cambio definen sus precios a partir de una serie de variables enmarcadas dentro de la ley de oferta y demanda. Es decir, no dependen de un precio oficial ni de una entidad oficial.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
El dólar se ha movido a la baja en Colombia.

Evalúan dentro de los factores el precio en otras casas de cambio, el precio en bancos, el precio de la TRM, además de la fluctuación en el mercado spot de la BVC.

Noticias Destacadas