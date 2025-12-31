Divisas

Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

Así se mueve la moneda americana este 31 de diciembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 12:14 p. m.
Este es el valor de la divisa para hoy.
Este es el valor de la divisa para hoy. Foto: Adobe Stock

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez y representatividad en los mercados. Esta moneda es considerada uno de los activos de resguardo, pues su movimiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirla para resguardar su patrimonio.

Tenga en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera importante en los últimos meses, con un descenso que ha permitido a muchos adquirir la divisa para esperar una eventual subida y así generar rentabilidad.

Este es el valor de la divisa para hoy.
Este es el valor de la divisa para hoy. Foto: getty images

Si usted desea adquirir dólares en los próximos días, estos son los precios de referencia en las distintas casas de cambio que funcionan en el país, para que los tenga en cuenta:

Precio del dólar en casas de cambio para este 31 de diciembre: así se mueve la divisa

Este miércoles 31 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.69 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,823.65.

Macroeconomía

La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Salud

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Macroeconomía

Esta es la fecha en la que se dará inicio al pago del salario mínimo con el aumento del 23,7 %

Macroeconomía

Aumento del salario mínimo genera preocupación empresarial: “el riesgo de profundizar una brecha que ya existe”

Macroeconomía

MinSalud anunció en cuánto quedará la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

Macroeconomía

MinSalud no reajustará la UPC de 2024 pese a orden de la Corte Constitucional

Macroeconomía

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian

Macroeconomía

Dólar baja en Colombia y toca los $3.699: este es el precio oficial del 29 de diciembre

Macroeconomía

Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Dólar cerró en Colombia
Este es el valor de la divisa para hoy. Foto: Getty Images

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7263,843117
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6373,787150
Pereira3,6803,77090
Esta es la fecha en la que se dará inicio al pago del salario mínimo con el aumento del 23,7 %

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles 31 de diciembre de 20253692.693823.653757.08
Martes 30 de diciembre de 20253692.693823.653706.97
Lunes 29 de diciembre de 202536803811.543716.05
Domingo 28 de diciembre de 20253681.543816.923716.05
Sábado 27 de diciembre de 20253681.543816.923716.05
Viernes 26 de diciembre de 20253680.773818.083706.94
Este es el valor de la divisa para hoy.
Este es el valor de la divisa para hoy. Foto: ADOBE STOCK

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7403,840100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Cóndor Cambios3,7303,830100
EuroDolar3,7403,860120
Latin Cambios3,7303,830100

Más de Macroeconomía

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Dólar Dólares

Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

El aumento de la UPC se traduce en un crecimiento significativo de los recursos destinados al aseguramiento en salud.

“El sistema está siendo empujado al colapso”: los sectores de la salud rechazan el bajo incremento de la UPC para 2026

Salario Mínimo 2026

Esta es la fecha en la que se dará inicio al pago del salario mínimo con el aumento del 23,7 %

Salario Mínimo 2026

Aumento del salario mínimo genera preocupación empresarial: “el riesgo de profundizar una brecha que ya existe”

Para 2025, la UPC aumentó 5,36 por ciento, y en 2024, 12 por ciento. En ambos años se alega su insuficiencia.

MinSalud anunció en cuánto quedará la UPC: aumentará menos de la mitad que el salario mínimo de 2026; conozca los porcentajes

Salud, medicina, doctor, consultorio

MinSalud no reajustará la UPC de 2024 pese a orden de la Corte Constitucional

Carlos Emilio Betancourt, actual viceministro de Hacienda, asume como director encargado de la Dian.

Carlos Emilio Betancourt asumió como director en propiedad de la Dian

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra al alza en la tarde del 30 de diciembre de 2025

De 22,2 millones de colombianos que figuran como ocupados en el mercado laboral, más de 13 millones devengan su ingreso en la informalidad, sin una relación laboral formal.

Micronegocios contarán con una nueva línea de crédito gracias a MinComercio y Bancoldex; así se puede pedir

Noticias Destacadas