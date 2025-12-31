Dólar en casas de cambio: precio de este 31 de diciembre

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global, dada la solidez y representatividad en los mercados. Esta moneda es considerada uno de los activos de resguardo, pues su movimiento es relativamente estable y brinda seguridad a muchos. Por ello, ahorradores, viajeros e inversionistas optan por adquirirla para resguardar su patrimonio.

Tenga en cuenta que el dólar ha fluctuado de manera importante en los últimos meses, con un descenso que ha permitido a muchos adquirir la divisa para esperar una eventual subida y así generar rentabilidad.

Si usted desea adquirir dólares en los próximos días, estos son los precios de referencia en las distintas casas de cambio que funcionan en el país, para que los tenga en cuenta:

Precio del dólar en casas de cambio para este 31 de diciembre: así se mueve la divisa

Este miércoles 31 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,692.69 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,823.65.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,726 3,843 117 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,637 3,787 150 Pereira 3,680 3,770 90

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 31 de diciembre de 2025 3692.69 3823.65 3757.08 Martes 30 de diciembre de 2025 3692.69 3823.65 3706.97 Lunes 29 de diciembre de 2025 3680 3811.54 3716.05 Domingo 28 de diciembre de 2025 3681.54 3816.92 3716.05 Sábado 27 de diciembre de 2025 3681.54 3816.92 3716.05 Viernes 26 de diciembre de 2025 3680.77 3818.08 3706.94

