Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer las franjas horarias.

Manuel Santiago Sánchez González

31 de diciembre de 2025, 12:16 a. m.
Los supermercados del país anunciaron sus horarios.
Los supermercados del país anunciaron sus horarios. Foto: 123RF

Miles de personas buscan realizar las últimas compras del año con el objetivo de conseguir los productos necesarios para darle la bienvenida al 2026 o llevar a sus viajes la comida que consumen a diario.

Con el objetivo de poder tener una mayor organización para sus clientes fieles, los supermercados del país han anunciado las franjas en las cuales se prestará atención a nivel nacional.

Por medio de sus redes sociales, D1 informó que a lo largo del 31 de diciembre se contará con atención presencial en las sedes con las que cuenta la empresa, sin embargo, el 1 de enero permanecerán cerradas sus locaciones.

D1 anunció los horarios para el final del 2025. Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

“D1Lover, anticipa tus compras en D1. En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias, por eso te recordamos que el 1 de enero ¡no abrimos!”, señaló D1 en redes sociales.

En el caso de Ara se aplicará el mismo concepto, en el último día del año las personas podrán conseguir los productos que consumen de manera rutinaria, pero en el primer día de 2026 no contarán con el tradicional servicio.

“Este 1 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!”, puntualizó Ara.

Famosa cadena de supermercados anuncia un cambio histórico: mil productos perderán químicos y colorantes antes de 2027

Éxito y Olímpica

En el caso de las dos cadenas, se contará con servicio tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero de 2026. Los usuarios podrán asistir a los puntos físicos de manera rutinaria.

Por medio de los portales web de cada una de las marcas, se pueden conocer los horarios disponibles en las ciudades en las cuales tienen presencia.

El propósito de Ara es la democratización de los alimentos bajo una filosofía de desarrollo sostenible.
A lo largo del 1 de enero no se contará con atención en las tiendas. Foto: Cortesía

Jumbo anunció, por medio de sus redes sociales, que tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero se contará con atención física. Cada una de las personas debe conocer las franjas horarias que regirán para sus ciudades.

Los comercios recomiendan que las personas realicen sus compras de manera anticipada para evitar las filas y poder obtener los productos que utilizan normalmente.

Hay que destacar que, en muchos de los comercios, se ha reforzado el abastecimiento de los productos de mayor consumo en la temporada debido al gran número de usuarios que los han visitado.

Por último, las personas deben revisar las fechas de vencimiento de los productos para evitar posibles complicaciones en los viajes.

