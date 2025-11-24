En el país se cuenta con miles de locales comerciales que ofrecen sus servicios y productos. A través de diversas ofertas, buscan atraer a los clientes y posicionarse como una de las opciones preferidas.

Hace algunos días, Cencosud, por medio de un comunicado de prensa, destacó que las tiendas Spid dejarán de funcionar debido al cumplimiento de su ciclo en la empresa.

La marca cumplió su ciclo dentro de la organización comercial. | Foto: 123RF

“Como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de su operación en Colombia, Cencosud ha avanzado en la integración de su operación alrededor de sus marcas estratégicas: Jumbo, Easy y Metro. En ese contexto, la línea de tiendas Spid culmina su ciclo, como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como marcas principales de cara a los colombianos”, destacó la marca.

Tras cuatro años de funcionamiento, los clientes se despedirán de la marca. Sin embargo, los productos a los que estaban acostumbrados podrán ser encontrados en otros comercios del grupo comercial. Por su parte, los empleados que laboran en la empresa serán reubicados en otros lugares para poder dar continuidad a sus labores y no verse damnificados por las medidas tomadas.

Los supermercados buscan atraer clientes para evitar el cierre de sus locales comerciales. | Foto: Adobe Stock

¿Cuáles son las principales razones del cierre?

Reorganización de la empresa: Una de las principales razones, según el grupo económico, es la restructuración de procesos para desarrollar mejores estrategias comerciales. Alta competencia: La gran cantidad de comercios presentes en el país ha dificultado que algunas marcas logren el nivel de ingresos necesario para mantenerse competitivas. Plataformas digitales: En los últimos años, las plataformas de venta online han causado que algunos comercios no puedan competir de manera directa, ya que no cuentan con los mecanismos adecuados para llegar a los clientes que prefieren realizar sus compras de manera virtual.

Es importante señalar que, con la llegada de las últimas semanas del año, los comercios analizan los resultados obtenidos para definir las rutas comerciales que se desarrollarán en el próximo año.