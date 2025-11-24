Suscribirse

Economía

Inesperado cierre de supermercado colombiano; desaparece del país por esta razón

Por medio de un comunicado de prensa se dieron a conocer los motivos del cierre.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 2:02 a. m.
Foto de referencia de un carrito de compras en un supermercado
La marca anunció las medidas como parte de su proceso de restrcuturación. | Foto: Getty Images

En el país se cuenta con miles de locales comerciales que ofrecen sus servicios y productos. A través de diversas ofertas, buscan atraer a los clientes y posicionarse como una de las opciones preferidas.

Hace algunos días, Cencosud, por medio de un comunicado de prensa, destacó que las tiendas Spid dejarán de funcionar debido al cumplimiento de su ciclo en la empresa.

Mantener controles estrictos en cajas y pagos garantiza la seguridad económica del comercio.
La marca cumplió su ciclo dentro de la organización comercial. | Foto: 123RF

“Como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de su operación en Colombia, Cencosud ha avanzado en la integración de su operación alrededor de sus marcas estratégicas: Jumbo, Easy y Metro. En ese contexto, la línea de tiendas Spid culmina su ciclo, como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como marcas principales de cara a los colombianos”, destacó la marca.

Contexto: Estas son las regiones de Colombia en que más consultan compras por Temu y Shein. No son Bogotá ni Medellín

Tras cuatro años de funcionamiento, los clientes se despedirán de la marca. Sin embargo, los productos a los que estaban acostumbrados podrán ser encontrados en otros comercios del grupo comercial. Por su parte, los empleados que laboran en la empresa serán reubicados en otros lugares para poder dar continuidad a sus labores y no verse damnificados por las medidas tomadas.

Economia
Los supermercados buscan atraer clientes para evitar el cierre de sus locales comerciales. | Foto: Adobe Stock

¿Cuáles son las principales razones del cierre?

  1. Reorganización de la empresa: Una de las principales razones, según el grupo económico, es la restructuración de procesos para desarrollar mejores estrategias comerciales.
  2. Alta competencia: La gran cantidad de comercios presentes en el país ha dificultado que algunas marcas logren el nivel de ingresos necesario para mantenerse competitivas.
  3. Plataformas digitales: En los últimos años, las plataformas de venta online han causado que algunos comercios no puedan competir de manera directa, ya que no cuentan con los mecanismos adecuados para llegar a los clientes que prefieren realizar sus compras de manera virtual.
Contexto: La controversia con el Black Friday. ¿Por qué la gente percibe que las rebajas no son como las pintan?

Es importante señalar que, con la llegada de las últimas semanas del año, los comercios analizan los resultados obtenidos para definir las rutas comerciales que se desarrollarán en el próximo año.

En el caso de los comercios, el nivel de visitas de los clientes y los ingresos generados en los procesos de ventas son fundamentales para establecer la continuidad de cada uno de estos. Además, la integración de las plataformas de venta es clave para mantener la competitividad en los mercados actuales.

