Suscribirse

Empresas

Almacenes Éxito anuncia descuentos de 50% en nuevo local que inaugurarán: electrodomésticos, hogar y más

Esta es la ubicación de la nueva tienda y los productos que tendrán descuentos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 5:25 p. m.
Fachada de un almacén del Grupo Éxito en Medellín.
El Éxito se encuentra en plan de expansión. | Foto: Colprensa

Con una economía cada vez en movimiento, son miles los consumidores que están en búsqueda de mejores promociones y beneficios para que su dinero pueda rendir y también puedan encontrar mejores artículos sin tener que gastar de más.

Sin embargo, el sector de los supermercados de bajo costo o hard discount ha traído consigo una serie de retos para los sectores tradicionales o que llevan años dominando el mercado. Por ello, muchos han decidido lanzar promociones o tiendas especiales para atacar este lado del mercado.

Desde el 19 de septiembre y hasta el próximo 16 de octubre, todos los colombianos podrán encontrar descuentos de hasta el 70 por ciento con cualquier medio de pago y del 80 por ciento pagando con Tarjeta Éxito en sus productos favoritos.
Esta es la nueva tienda que inaugurarán. | Foto: Getty Images

Recientemente, el Grupo Éxito, uno de los conglomerados de tradición del país, dio a conocer que hace algunos días inauguró una nueva tienda de outlet, en la que los clientes encontrarán una serie de productos con precios especiales.

Se trata de la tienda Éxito Outlet Junín, que abrió el pasado 20 de noviembre y en donde se encuentran productos de moda, hogar y electrodomésticos con descuentos de hasta un 50%.

Contexto: D1 y Ara tendrán nueva competencia en Colombia: este es el supermercado que les pisa los talones

Este será un espacio de unos 822 metros cuadrados en los que también habrá descuentos de hasta un 70%. La inauguración llega en medio del inicio de la temporada navideña, en la que muchos buscan economía para los regalos o las compras que se hacen en esta época.

El Grupo Éxito tiene vacantes en la ciudad de Bucaramanga
El Grupo Éxito es uno de los grupos de mayor reconocimiento en el país. | Foto: Getty Images / Bloomberg

Los clientes podrán acceder a sus artículos favoritos pero a un precio considerablemente reducido. Estarán allí productos de temporadas pasadas, excedentes de inventario y también productos exclusivos para el outlet y los consumidores que quieran ahorrar buen dinero.

Contexto: Descuentos de hasta 50% en alimentos para quienes no viajan en puente festivo, anuncia famoso supermercado

La empresa se encuentra en un plan de expansión, por lo que también decidieron realizar la remodelación de tres supermercados Carulla en Medellín y Bogotá, invirtiendo cerca de $27.000 millones.

Adicional a ello, el Grupo también aseguró que recientemente inauguraron su primera boutique de Arkitect, que es otra de sus marcas de moda. Esta tienda también abrirá en Medellín y es un plan piloto de la empresa para que puedan expandirse.

Almacenes Éxito
Almacenes Éxito abrirá su primera tienda outlet. | Foto: Semana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios sigue con su limpia: a talento le dicen que no “será tenido en cuenta” en 2026

2. Confeso asesino del padre Darío Valencia tuvo su primera audiencia en Colombia tras ser extraditado desde Francia

3. “Lo vamos a matar”: alcalde de Chimichagua, Cesar, reveló cómo fue secuestrado por delincuentes en Soacha

4. Armando Benedetti enciende alarmas y advierte que la estabilidad económica del país estaría en riesgo en 2026

5. Trump da ultimátum a Ucrania para aceptar su plan de paz: Putin ya se pronunció

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Almacenes ExitoDescuentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.