Almacenes Éxito anuncia descuentos de 50% en nuevo local que inaugurarán: electrodomésticos, hogar y más

Con una economía cada vez en movimiento, son miles los consumidores que están en búsqueda de mejores promociones y beneficios para que su dinero pueda rendir y también puedan encontrar mejores artículos sin tener que gastar de más.

Sin embargo, el sector de los supermercados de bajo costo o hard discount ha traído consigo una serie de retos para los sectores tradicionales o que llevan años dominando el mercado. Por ello, muchos han decidido lanzar promociones o tiendas especiales para atacar este lado del mercado.

Esta es la nueva tienda que inaugurarán. | Foto: Getty Images

Recientemente, el Grupo Éxito, uno de los conglomerados de tradición del país, dio a conocer que hace algunos días inauguró una nueva tienda de outlet, en la que los clientes encontrarán una serie de productos con precios especiales.

Se trata de la tienda Éxito Outlet Junín, que abrió el pasado 20 de noviembre y en donde se encuentran productos de moda, hogar y electrodomésticos con descuentos de hasta un 50%.

Este será un espacio de unos 822 metros cuadrados en los que también habrá descuentos de hasta un 70%. La inauguración llega en medio del inicio de la temporada navideña, en la que muchos buscan economía para los regalos o las compras que se hacen en esta época.

El Grupo Éxito es uno de los grupos de mayor reconocimiento en el país. | Foto: Getty Images / Bloomberg

Los clientes podrán acceder a sus artículos favoritos pero a un precio considerablemente reducido. Estarán allí productos de temporadas pasadas, excedentes de inventario y también productos exclusivos para el outlet y los consumidores que quieran ahorrar buen dinero.

La empresa se encuentra en un plan de expansión, por lo que también decidieron realizar la remodelación de tres supermercados Carulla en Medellín y Bogotá, invirtiendo cerca de $27.000 millones.

Adicional a ello, el Grupo también aseguró que recientemente inauguraron su primera boutique de Arkitect, que es otra de sus marcas de moda. Esta tienda también abrirá en Medellín y es un plan piloto de la empresa para que puedan expandirse.