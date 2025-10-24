D1 y Ara tendrán nueva competencia en Colombia: este es el supermercado que les pisa los talones

Desde hace poco más de una década, el mercado low cost se ha convertido en uno de los mayores atractivos para los consumidores colombianos, que cada vez buscan precios más cómodos y un mayor acceso a distintos productos sin pagar de más. D1 y Ara se han vuelto dos referentes de este sector en supermercados, por lo que han ganado gran popularidad.

Sin embargo, cada vez son más las opciones que buscan entrar en este mercado y atraer a los consumidores por precios atractivos. Recientemente se conoció sobre la iniciativa de un supermercado que buscaría entrar dentro de las opciones competitivas en el ‘low cost’.

Se trata de los supermercados Euro, de origen antioqueño y que buscaría ser un fuerte competidor al ofrecer precios accesibles, con una mezcla de productos de alta calidad y atención personalizada. Los supermercados cada vez han anidado esfuerzos para convertirse en un formato de ‘hard discount’.

Son cerca de 20 tiendas las que tiene este supermercado en la actualidad, que se distribuyen en Antioquia, con 16 sucursales; Córdoba, con 2 sucursales y Barranquilla con otras dos.

Además tienen una planta de desposte y un centro de distribución. Cuentan con un plan de expansión ambicioso, pues en el corto plazo buscarían seis nuevos locales para generar 400.000 millones de pesos.

De acuerdo con Carlos Alberto Jaramillo Correa, gerente de Euro Supermercados, se espera que con su expansión se creen unos nuevos 400 empleos. En la actualidad son cerca de 2.000 empleos entre directos e indirectos.

Uno de los diferenciales que tiene la cadena es su relacionamiento con los productores locales, dado que trabaja con agricultores antioqueños y con panaderías y otro tipo de fábricas de alimentos en la región. Esto le permite ofrecer buenas alternativas de calidad a los consumidores.

