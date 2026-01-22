Divisas

Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

Así se mueve la moneda americana en la jornada.

Este es el valor de la divisa en el mercado de profesionales del cambio.
El dólar es una moneda clave en la economía colombiana, dado que esta depende en gran mayoría de procesos de exportación e importación de bienes y servicios. El dólar es la moneda con la que se transan estas compras y ventas, por lo que la subida o la baja en la moneda puede impactar fuertemente el valor de estas transacciones.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente y con un precio relativamente bajo, llegando a mínimos de $ 3.630, lo que ha hecho que su variación gane especial atención entre los inversionistas, viajeros y ahorradores.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Si usted está buscando comprar o vender dólares, tenga en cuenta aquí cómo se está comportando la moneda en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 22 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.627.93 y de venta de $ 3.764.83.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer la variación de la moneda por ciudad, tenga en cuenta los siguientes precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6553,777122
Cali3,6253,795170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,6803,72040
Medellín3,5893,740151
Pereira3,6803,780100

De otro lado, si desea analizar la variación de la moneda respecto a aspectos como los últimos días, tenga en cuenta esta tabla.

FechaCompraVentaTRM
Miércoles 21 de enero de 20263.627,933.764,833.682,97
Martes 20 de enero de 20263.642,413.776,553.700,05
Lunes 19 de enero de 20263.650,343.787,593.700,05
Domingo 18 de enero de 20263.654.643.795,713.700,05
Sábado 17 de enero de 20263.652,863.796,073.700,05
Viernes 16 de enero de 20263.646,073.790,363.687,32
Finalmente, si lo que busca es entender cómo está variando la moneda en las casas de cambio, tenga en cuenta estos valores de algunos establecimientos comerciales del país.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3.6503.830180
Amerikan Cash3.6603.760100
Cambios AG3.6803.790110
Cambios Kapital3.6603.75090
Cambios Monkey3.7003.840140
Cambios Vancouver3.6603.75090
El Condor Cambios3.6103.760150

Es importante que tenga en cuenta que el dólar en casas de cambio no es definido a partir de un precio en específico o de un precio oficial, sino que se fija por la ley de oferta y demanda.

Esto quiere decir que se analizan factores como el precio en otras casas de cambio, el precio en los bancos y en otros actores del mercado, para definir el precio según convenga mejor a la casa de cambio en cuestión.

