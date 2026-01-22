Dólar en casas de cambio: precio para este 22 de enero

El dólar es una moneda clave en la economía colombiana, dado que esta depende en gran mayoría de procesos de exportación e importación de bienes y servicios. El dólar es la moneda con la que se transan estas compras y ventas, por lo que la subida o la baja en la moneda puede impactar fuertemente el valor de estas transacciones.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera descendente y con un precio relativamente bajo, llegando a mínimos de $ 3.630, lo que ha hecho que su variación gane especial atención entre los inversionistas, viajeros y ahorradores.

Este es el valor de la divisa en el mercado de profesionales del cambio. Foto: Banco Unión

Si usted está buscando comprar o vender dólares, tenga en cuenta aquí cómo se está comportando la moneda en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 22 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.627.93 y de venta de $ 3.764.83.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer la variación de la moneda por ciudad, tenga en cuenta los siguientes precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,655 3,777 122 Cali 3,625 3,795 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,680 3,720 40 Medellín 3,589 3,740 151 Pereira 3,680 3,780 100

De otro lado, si desea analizar la variación de la moneda respecto a aspectos como los últimos días, tenga en cuenta esta tabla.

Fecha Compra Venta TRM Miércoles 21 de enero de 2026 3.627,93 3.764,83 3.682,97 Martes 20 de enero de 2026 3.642,41 3.776,55 3.700,05 Lunes 19 de enero de 2026 3.650,34 3.787,59 3.700,05 Domingo 18 de enero de 2026 3.654.64 3.795,71 3.700,05 Sábado 17 de enero de 2026 3.652,86 3.796,07 3.700,05 Viernes 16 de enero de 2026 3.646,07 3.790,36 3.687,32

Finalmente, si lo que busca es entender cómo está variando la moneda en las casas de cambio, tenga en cuenta estos valores de algunos establecimientos comerciales del país.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3.650 3.830 180 Amerikan Cash 3.660 3.760 100 Cambios AG 3.680 3.790 110 Cambios Kapital 3.660 3.750 90 Cambios Monkey 3.700 3.840 140 Cambios Vancouver 3.660 3.750 90 El Condor Cambios 3.610 3.760 150

Es importante que tenga en cuenta que el dólar en casas de cambio no es definido a partir de un precio en específico o de un precio oficial, sino que se fija por la ley de oferta y demanda.

Esto quiere decir que se analizan factores como el precio en otras casas de cambio, el precio en los bancos y en otros actores del mercado, para definir el precio según convenga mejor a la casa de cambio en cuestión.