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Dólar para este 18 de junio en las casas de cambio: así está fluctuando en el mercado

Consulte cómo amanece la divisa y qué factores están impulsando su comportamiento.

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Redacción Semana
18 de junio de 2026 a las 7:01 a. m.
¿Va a comprar o vender dólares? Conozca la cotización actual y lo que está influyendo en el mercado cambiario.
¿Va a comprar o vender dólares? Conozca la cotización actual y lo que está influyendo en el mercado cambiario. Foto: El País

Invertir en dólares desde Colombia es un alternativa para proteger su patrimonio contra la devaluación del peso y la inflación local, diversificar su riesgo cambiario ante la inestabilidad sociopolítica, además de obtener un acceso directo a los mercados financieros globales y a la economía más grande del mundo.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda de reserva global más importante porque sirve como el principal medio de intercambio para el comercio internacional (especialmente para materias primas como el petróleo) y representa cerca del 60 % de todas las reservas de divisas mantenidas por los bancos centrales mundiales.

El precio del dólar registra nuevos movimientos: así quedó la divisa y qué significa para la economía colombiana.
El precio del dólar registra nuevos movimientos: así quedó la divisa y qué significa para la economía colombiana. Foto: getty images

Si usted desea analizar el valor del dólar en casas de cambio, que son establecimientos que los compran y venden y que facilitan este tipo de transacciones.

Precio del dólar para este jueves: así se mueve en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 18 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.525.00 y de venta de $ 3.645.91.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5823,65573
Cali3,4003,645245
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5303,58050
Medellín3,5213,643122
Pereira3,5003,620120

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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La cotización del dólar mantiene la atención de inversionistas y empresarios: este es su valor para hoy. Foto: Banco Unión
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 18 de junio de 202635253645.913439.91
miércoles 17 de junio de 202635253645.913427.07
martes 16 de junio de 20263519.0936453475.72
lunes 15 de junio de 20263530.453654.093475.72
domingo 14 de junio de 20263530.913653.643475.72
sábado 13 de junio de 20263527.273653.183475.72
viernes 12 de junio de 20263518.643650.913513.54
jueves 11 de junio de 20263536.363668.413567.11
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Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6003,65050
Cambios Kapital3,6003,63030
Cambios Vancouver3,6003,65050
Latin Cambios3,5903,66070
Punto Dollar3,6003,700100
Smart Exchange3,5003,640140

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

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El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos: conozca cómo se mueve la moneda estadounidense en la jornada de hoy. Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.