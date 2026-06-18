Dólar para este 18 de junio en las casas de cambio: así está fluctuando en el mercado

Invertir en dólares desde Colombia es un alternativa para proteger su patrimonio contra la devaluación del peso y la inflación local, diversificar su riesgo cambiario ante la inestabilidad sociopolítica, además de obtener un acceso directo a los mercados financieros globales y a la economía más grande del mundo.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda de reserva global más importante porque sirve como el principal medio de intercambio para el comercio internacional (especialmente para materias primas como el petróleo) y representa cerca del 60 % de todas las reservas de divisas mantenidas por los bancos centrales mundiales.

El precio del dólar registra nuevos movimientos: así quedó la divisa y qué significa para la economía colombiana. Foto: getty images

Si usted desea analizar el valor del dólar en casas de cambio, que son establecimientos que los compran y venden y que facilitan este tipo de transacciones.

Precio del dólar para este jueves: así se mueve en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 18 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.525.00 y de venta de $ 3.645.91.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,582 3,655 73 Cali 3,400 3,645 245 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,530 3,580 50 Medellín 3,521 3,643 122 Pereira 3,500 3,620 120

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La cotización del dólar mantiene la atención de inversionistas y empresarios: este es su valor para hoy. Foto: Banco Unión

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 18 de junio de 2026 3525 3645.91 3439.91 miércoles 17 de junio de 2026 3525 3645.91 3427.07 martes 16 de junio de 2026 3519.09 3645 3475.72 lunes 15 de junio de 2026 3530.45 3654.09 3475.72 domingo 14 de junio de 2026 3530.91 3653.64 3475.72 sábado 13 de junio de 2026 3527.27 3653.18 3475.72 viernes 12 de junio de 2026 3518.64 3650.91 3513.54 jueves 11 de junio de 2026 3536.36 3668.41 3567.11

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Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,600 3,650 50 Cambios Kapital 3,600 3,630 30 Cambios Vancouver 3,600 3,650 50 Latin Cambios 3,590 3,660 70 Punto Dollar 3,600 3,700 100 Smart Exchange 3,500 3,640 140

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

El dólar continúa siendo uno de los principales indicadores económicos: conozca cómo se mueve la moneda estadounidense en la jornada de hoy. Foto: Getty Images

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.