Divisas

Dólar subió en Colombia este viernes: precio oficial del 6 de marzo

La moneda americana fluctuó al alza hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 2:48 p. m.
Dólar se movió al alza este 6 de febrero.
Dólar se movió al alza este 6 de febrero. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.772, lo que significó una reducción de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.767.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $22, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.794.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.807, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.772. El promedio cotizado se encuentra en $3.795.

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cierra la semana al alza en las casas de cambio

Macroeconomía

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Macroeconomía

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Macroeconomía

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

Macroeconomía

En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Macroeconomía

Euro: la divisa cierra al alza en la tarde del jueves 5 de marzo

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza este 5 de marzo: precio oficial

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

Macroeconomía

Dólar amanece más barato en Colombia: precio oficial del 4 de febrero

Cobro de energía suspendido por decreto de MinMinas, sería para alivio en departamentos que hacen parte de la emergencia económica

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,441 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 682,94.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,37 %, llegando a las 98,940 unidades.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense subió. Foto: El País

EE. UU. pierde empleos, pero la Casa Blanca considera que la economía sigue “fuerte”

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

Pese a la caída, la Casa Blanca considera que la economía está “fuerte”, cuando se acercan las elecciones de medio mandato este año.

La mayor economía del mundo perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126.000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4 % desde el 4,3 % el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo. Los huelguistas se consideran estadísticamente como fuera del mercado, de forma temporal.

Sin embargo, esto no basta para explicar un retroceso de tal magnitud. Es que, sobre todo, los meses anteriores han sufrido importantes revisiones a la baja.

Baja desempleo
EE.UU. pierde empleos pero la Casa Blanca considera que economía sigue “fuerte” Foto: Adobe Stock

El informe de enero, que había sido considerado muy bueno, ahora lo es un poco menos. Y la actualización de los datos muestra que Estados Unidos ya había eliminado empleos en el mes de diciembre.

“La historia económica acaba de cambiar de forma espectacular. (…) Las preguntas relativas a una posible recesión vuelven a estar sobre la mesa”, afirmó en X Justin Wolfers, profesor de economía en la Universidad de Míchigan.

Más de Macroeconomía

La red cobraba hasta 1.000 euros por el acceso a documentos falsos y cuotas mensuales de 250 euros a los migrantes.

Precio del euro: la divisa cierra la semana al alza en las casas de cambio

El Dane revelará el dato de inflación en febrero, donde podría verse más el efecto del alza en el mínimo y la rebaja del precio de la gasolina.

Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

aranceles EEUU Dólar

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Success business chart with green arrow up and USA dollars background. Profit and money. Financial and business graph. Stock market growth 3d illustration.

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Los servicios públicos, y en particular el gas, son uno de los factores que han impedido que la inflación baje más.

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

Audiencia de adjudicación de la vía Estanquillo-Popayán

En audiencia de adjudicación de la APP Estanquillo-Popayán, el presidente Petro se concentró en el transporte por líneas férreas

Llevar un presupuesto donde se prioricen las necesidades, evita deudas innecesarias

Euro: la divisa cierra al alza en la tarde del jueves 5 de marzo

Dólar Dólares

Dólar se impulsó al alza este 5 de marzo: precio oficial

Bibiana Taboada, coodirectora del Banco de la República

“Se nos olvida lo que era tener inflación del 20 %, como en el pasado”: Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República

Noticias Destacadas