Dólar subió en Colombia este viernes: precio oficial del 6 de marzo

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.772, lo que significó una reducción de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.767.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $22, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.794.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.807, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.772. El promedio cotizado se encuentra en $3.795.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,441 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 682,94.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,37 %, llegando a las 98,940 unidades.

EE. UU. pierde empleos, pero la Casa Blanca considera que la economía sigue “fuerte”

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

Pese a la caída, la Casa Blanca considera que la economía está “fuerte”, cuando se acercan las elecciones de medio mandato este año.

La mayor economía del mundo perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126.000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4 % desde el 4,3 % el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo. Los huelguistas se consideran estadísticamente como fuera del mercado, de forma temporal.

Sin embargo, esto no basta para explicar un retroceso de tal magnitud. Es que, sobre todo, los meses anteriores han sufrido importantes revisiones a la baja.

El informe de enero, que había sido considerado muy bueno, ahora lo es un poco menos. Y la actualización de los datos muestra que Estados Unidos ya había eliminado empleos en el mes de diciembre.

“La historia económica acaba de cambiar de forma espectacular. (…) Las preguntas relativas a una posible recesión vuelven a estar sobre la mesa”, afirmó en X Justin Wolfers, profesor de economía en la Universidad de Míchigan.