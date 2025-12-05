Dólar subió más de $80 este 5 de diciembre: se disparó la divisa

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 5 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.842, lo que significó un incremento de $80 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.757.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $42, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.800.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.853, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.796. El promedio cotizado se encuentra en $3.830.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,773 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 823,08.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 98,962 unidades.

Esta fue la variación de la divisa durante la jornada. | Foto: getty images

La inflación en EEUU volvió subir en septiembre, al 2,8% anual

La inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre respecto al mes anterior, del 2,7% al 2,8% anual, según el índice PCE publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

El aumento de los precios sigue lejos de la meta del 2% anual de la Reserva Federal (Fed, Banco Central), que en una semana se reúne para decidir si recorta de nuevo las tasas de interés.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2,9% anual de agosto al 2,8%, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban que la inflación subyacente siguiera evolucionando al mismo ritmo, según el consenso publicado por Trading Economics.

El Departamento de Comercio ha publicado tarde este índice debido a los 43 días que estuvo cerrado parcialmente el gobierno federal, lo que provocó la suspensión de los servicios estadísticos del Gobierno.

Así se mueve la economía en el mundo hoy. | Foto: 123 Rf