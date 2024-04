Dólar sufre duro desplome este 2 de abril: está a pocos pesos de piso más barato y se cotiza en $3.828

Ante ese escenario, la principal economía del mundo decidió iniciar con un aumento en las tasas de interés, que las llevaron a un punto elevado del que aún no se alejan. Actualmente esas tasas se encuentran en un rango de 5,25% - 5,50%. Dicho incremento provocó que los estadounidenses empezaran a pagar un crédito más caro, lo que también se convirtió en un obstáculo para las empresas.

Precio del dólar para este 2 de abril: esta fue la importante baja que sufrió la divisa

¿Cómo se comportaron los mercados durante este martes?