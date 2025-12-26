Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.685, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.706.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33 teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.718.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.735, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.685. El promedio cotizado se encuentra en $3.715.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Trump y Zelenski discutirán en Florida un plan de alto el fuego con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tiene previsto reunirse el domingo en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes.

Trump está intensificando sus esfuerzos, que ya llevan meses, para negociar un acuerdo entre las partes en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Decenas de miles de personas murieron, millones se vieron obligadas a huir de sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania quedaron destruidos desde que Rusia invadió en febrero de 2022.

El plan más reciente es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tampón desmilitarizadas, según explicó Zelenski, quien reveló detalles del documento a principios de esta semana.

Es la declaración más clara del líder ucraniano reconociendo la posibilidad de concesiones territoriales, como parte de un plan más aceptable para Kiev que una propuesta inicial de 28 puntos presentada por Washington el mes pasado, que se ajustaba a muchas de las principales exigencias de Rusia.

Moscú criticó esta versión del plan y acusó a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones.

“Durante el fin de semana, creo que el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump”, dijo Zelenski en un mensaje a periodistas el viernes.

Posteriormente, su oficina aclaró que la reunión fue “planificada” para el domingo.