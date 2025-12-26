Divisas

Dólar tocó los $3.685 este 26 de diciembre: precio no se registraba desde mayo del 2021

Este fue el valor registrado en el mercado spot de la BVC.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 6:53 p. m.
Dólar baja este viernes
Dólar baja este viernes Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de diciembre, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.685, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.706.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33 teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.718.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.735, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.685. El promedio cotizado se encuentra en $3.715.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

Precio del dólar: así está fluctuando este viernes.
Precio del dólar: así está fluctuando este viernes. Foto: getty images

