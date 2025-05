Dominicales y festivos se pagarán de forma diferente con nueva ponencia laboral; trabajadores podrán tener 3 días de descanso

La ponencia mayoritaria fue radicada con una serie de novedades, pese a que las declaraciones de la congresista Angélica Lozano señalan que hay 73 artículos en común entre los congresistas. Mientras tanto, la ponencia no fue firmada por el liberal John Jairo Roldán, quien es coordinador ponente y expresó abiertamente el desacuerdo de su partido con un par de puntos del documento.

Punto por punto

“Ha habido un cambio sustancial. Hasta ahora no se evidenciaba preocupación por los informales. Ahora, se introducen varios artículos, uno de ellos es el que impulsa la generación de empleo. Es un subsidio que se le denomina ‘Crea empleo’. Está destinado a incentivar la creación de empleo para mujeres, jóvenes y adultos en el último empleo”, explicó el laboralista.

En particular, se intenta frenar el problema que hay en algunas entidades, en las que el trabajador lleva 18 años con un contrato a término fijo que le renuevan y le renuevan sin que nunca le den estabilidad laboral. Con la ponencia, según explicó Chapman, no hay regresividad en la propuesta como se ha criticado. “Limitar el contrato a término fijo a un periodo máximo de cinco años es progresivo porque en la ley vigente no hay límite alguno para las prórrogas de contratos a término fijo, estas pueden renovarse de manera indefinida. Entonces, imponer un límite de cinco años resulta un mejor derecho, del que se verán beneficiados los trabajadores”.