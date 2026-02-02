¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

En Colombia, la obligación de suministrar cuota alimentaria, conocida comúnmente como pensión para manutención de los hijos, es un deber legal que suele extenderse hasta que los menores alcanzan independencia económica o completan su formación educativa.

Sin embargo, existe una excepción clara en la legislación y en la jurisprudencia que permite que un progenitor quede exonerado de esa responsabilidad en situaciones muy específicas.

Según explican expertos en derecho familiar, la cuota alimentaria puede mantenerse incluso después de la mayoría de edad hasta los 25 años, siempre que el hijo no tenga ingresos propios, no viva con pareja y esté estudiando. Así lo ha señalado jurisprudencia reciente aplicada en Colombia.

El abogado Jimmy Jiménez, quien explicó el alcance de esta medida en un video publicado en redes sociales, explicó que cuando un menor de edad tiene sus propios hijos y convive con su pareja, la obligación de sus padres de asumir la cuota puede cesar, porque legalmente se considera que ha alcanzado un grado de independencia económica y social que rompe la condición de dependencia en la que se basa la obligación alimentaria.

En este contexto, la ley civil colombiana contempla la figura de emancipación, regulada en el Código Civil, que termina con la patria potestad y con el deber de manutención en situaciones donde el joven demuestra sostenibilidad propia.

Jurisprudencia y situación económica del padre

Además de estos supuestos, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP1897-2025, analizó un caso en el que un padre fue exonerado de pagar los alimentos por no tener capacidad económica real para hacerlo.

En ese proceso, se comprobó que el incumplimiento no fue voluntario, sino consecuencia de una situación económica insostenible, por lo que la Sala revocó la condena contra el deudor.

Este precedente sugiere que, más allá de los límites de edad o emancipación, la justicia colombiana puede considerar la capacidad económica del padre o madre como factor determinante para establecer o anular una obligación alimentaria, siempre que se demuestre en juicio.

¿Qué significa esto para las familias?

En la práctica, estas excepciones son poco conocidas por muchos padres y madres, que creen que la obligación de pagar cuota alimentaria termina automáticamente al cumplir los hijos los 18 años.

La realidad jurídica es más amplia: la obligación persiste mientras exista dependencia económica legítima y solo en casos concretos como la emancipación o incapacidad económica comprobada ante un juez puede extinguirse.

La cuota alimentaria sigue siendo un derecho prioritario del menor, pero el sistema legal colombiano contempla circunstancias específicas en las que la obligación puede dejar de operar, siempre bajo control judicial y con pruebas sólidas que respalden la situación del hijo o del padre.