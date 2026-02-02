Cuota alimentaria

¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

La ley y la jurisprudencia establecen excepciones claras a la obligación de pago.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de febrero de 2026, 4:23 p. m.
La ley y la jurisprudencia establecen excepciones claras a la obligación de pago.
La ley y la jurisprudencia establecen excepciones claras a la obligación de pago. Foto: Foto: 123rf

En Colombia, la obligación de suministrar cuota alimentaria, conocida comúnmente como pensión para manutención de los hijos, es un deber legal que suele extenderse hasta que los menores alcanzan independencia económica o completan su formación educativa.

Sin embargo, existe una excepción clara en la legislación y en la jurisprudencia que permite que un progenitor quede exonerado de esa responsabilidad en situaciones muy específicas.

Según explican expertos en derecho familiar, la cuota alimentaria puede mantenerse incluso después de la mayoría de edad hasta los 25 años, siempre que el hijo no tenga ingresos propios, no viva con pareja y esté estudiando. Así lo ha señalado jurisprudencia reciente aplicada en Colombia.

Cuota alimentaria 2026: este es el nuevo valor a pagar para los padres

El abogado Jimmy Jiménez, quien explicó el alcance de esta medida en un video publicado en redes sociales, explicó que cuando un menor de edad tiene sus propios hijos y convive con su pareja, la obligación de sus padres de asumir la cuota puede cesar, porque legalmente se considera que ha alcanzado un grado de independencia económica y social que rompe la condición de dependencia en la que se basa la obligación alimentaria.

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Vehículos

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Macroeconomía

Ecopetrol anuncia nuevo acuerdo para garantizar suministro de gas en Colombia: estos son los detalles

Macroeconomía

Estas son las ciudades donde la gasolina es más barata tras la rebaja de 500 pesos anunciada por el Gobierno nacional

Macroeconomía

Precio del dólar hoy en Colombia 1 de febrero del 2026: así se cotiza en las casas de cambio

Macroeconomía

Cambios en Colpensiones para 2026: ¿quiénes ganan más y por qué?

Educación

La lista de útiles escolares que está prohibido pedir en los colegios de Colombia en 2026

Consumo inteligente

Bajo qué circunstancias puede un padre demandar a sus hijos por la cuota de alimentos

Empresas

¿Su pareja está embarazada? Ahora tiene fuero laboral el cual debe ser aplicado por las empresas del país

@jimmyjimeneztuabogado ¿PAGARLE CUOTA A MI HIJO SI YA TRABAJA Y TIENE ESPOSA? #AbogadoDeFamilia #DerechoDeFamilia #AbogadosColombia #INTEGRITYLEGAL #AbogadosExpertos ♬ sonido original - JIMMY JIMENEZ Tu Abogado

En este contexto, la ley civil colombiana contempla la figura de emancipación, regulada en el Código Civil, que termina con la patria potestad y con el deber de manutención en situaciones donde el joven demuestra sostenibilidad propia.

Jurisprudencia y situación económica del padre

Además de estos supuestos, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP1897-2025, analizó un caso en el que un padre fue exonerado de pagar los alimentos por no tener capacidad económica real para hacerlo.

En ese proceso, se comprobó que el incumplimiento no fue voluntario, sino consecuencia de una situación económica insostenible, por lo que la Sala revocó la condena contra el deudor.

¿Qué pasa con las deudas cuando una persona fallece?

Este precedente sugiere que, más allá de los límites de edad o emancipación, la justicia colombiana puede considerar la capacidad económica del padre o madre como factor determinante para establecer o anular una obligación alimentaria, siempre que se demuestre en juicio.

El 20 de octubre vence plazo para pagar la 4ta cuota del impuesto ICA
La incapacidad económica debe demostrarse ante la autoridad judicial. Foto: Getty Images

¿Qué significa esto para las familias?

En la práctica, estas excepciones son poco conocidas por muchos padres y madres, que creen que la obligación de pagar cuota alimentaria termina automáticamente al cumplir los hijos los 18 años.

La realidad jurídica es más amplia: la obligación persiste mientras exista dependencia económica legítima y solo en casos concretos como la emancipación o incapacidad económica comprobada ante un juez puede extinguirse.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

La cuota alimentaria sigue siendo un derecho prioritario del menor, pero el sistema legal colombiano contempla circunstancias específicas en las que la obligación puede dejar de operar, siempre bajo control judicial y con pruebas sólidas que respalden la situación del hijo o del padre.

Más de Macroeconomía

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

Dólar Dólares

Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de febrero: así se mueve la moneda

EE.UU.

El dólar arranca su cotización en febrero a la baja, en medio de tensiones en precios de commodities

Según Fedesarrollo, si las plataformas no existieran, 39 % de quienes hoy trabajan en ellas no tendrían empleo.

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Gas natural

Ecopetrol anuncia nuevo acuerdo para garantizar suministro de gas en Colombia: estos son los detalles

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

Estas son las ciudades donde la gasolina es más barata tras la rebaja de 500 pesos anunciada por el Gobierno nacional

Invertir en dólares es más fácil en el surgimiento de fintech que permiten esta alternativa. Foto: Creada con Gemini AI.

Precio del dólar hoy en Colombia 1 de febrero del 2026: así se cotiza en las casas de cambio

La iniciativa hace parte de la reforma pensional y prioriza a quienes no cuentan con pensión ni ingresos estables.

Cambios en Colpensiones para 2026: ¿quiénes ganan más y por qué?

Sin embargo, en Bogotá las excepciones de las medidas restrictivas incluyen el paseo de mascotas por períodos específicos de tiempo, que ha variado de acuerdo al nivel de la emergencia.

Dueños de perros deberán tramitar documento clave en 2026: hay dura multa si no lo tiene

Ministro de Minas Edwin Palma, hizo show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500 desde febrero de 2026

Ministro de Minas, Edwin Palma, destapa resolución que reduce el precio de la gasolina $500. Así quedó en cada ciudad

Noticias Destacadas