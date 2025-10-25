Suscribirse

Economía

¿Están obligados los trabajadores a mostrar su historia clínica a los empleadores? Lo que dice la ley

Tenga en cuenta esta norma y evite dolores de cabeza.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 2:33 a. m.
Incapacidad retroactiva en Colombia: definición, requisitos y guía para solicitarla.
Ojo con lo que dice la ley sobre la historia clínica. | Foto: agencia 123rf

Son miles los trabajadores del país que cuentan con un empleo formal y que tienen la posibilidad de acceder a un contrato de trabajo y a otros beneficios que ofrece este tipo de modalidad laboral, como mayor estabilidad y un buen sueldo.

Sin embargo, quienes poseen estos contratos aún desconocen ciertas prácticas, derechos y deberes que deben ser cumplidos. Una de las dudas más recurrentes que se han dado es sobre si los empleadores pueden exigir al trabajador una copia de las historias clínicas para darle trámite a una incapacidad.

Cuando un trabajador en Colombia enfrenta una enfermedad o accidente que le impide cumplir con sus funciones, tiene derecho a una incapacidad laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo.
Cuando un trabajador en Colombia enfrenta una enfermedad o accidente que le impide cumplir con sus funciones, tiene derecho a una incapacidad laboral regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. | Foto: agencia 123rf

Es importante recordar que una incapacidad es el reconocimiento médico de una imposibilidad temporal o permanente de una persona para desempeñar su trabajo debido a una enfermedad o un accidente. La incapacidad debe ser presentada a las empresas para que puedan darle trámite ante la EPS y que esta pueda pagar los días que el trabajador estará ausente.

Sin embargo, si al radicar su incapacidad, la empresa le exige la historia clínica, tenga en cuenta que el artículo 121 del Decreto 19 de 2012 precisa que la empresa no puede solicitar en ningún caso una copia de la historia clínica ni pretender acceder a esta, pues el documento es de carácter reservado y privado.

Hay 105 comités inscritos ante la Registraduría para las elecciones del 2026. Muchos están en proceso de recolección
Esto es lo que indica la legislación laboral. | Foto: El País

La norma precisa que la historia clínica es un registro obligatorio de las distintas condiciones de salud que tiene el paciente. Este es de exclusiva reserva y solo puede ser conocido por previa autorización del paciente.

A este documento solo pueden acceder el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud y las demás personas determinadas legalmente.

En algunas ocasiones, cuando la empresa exige la historia clínica, precisa que es necesario porque la EPS también lo exige.

Accidente de Trabajo
Cada año se tramita un promedio de 120 mil incapacidades laborales por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el Ministerio de Salud indica que no es procedente que estas empresas exijan a los empleadores pedir la historia clínica.

