Hace algunas horas, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la declaratoria oficial de emergencia económica, a través de un decreto sancionado por el mandatario. Esto ha traído una serie de dudas y polémicas, frente a la viabilidad de la medida y también el impacto de los impuestos.

Son varios los exministros de Hacienda que se han pronunciado sobre la medida que buscaría recaudar 16 billones de pesos, que no pudieron ser recaudados a través del proyecto de Ley de Financiamiento o reforma tributaria, que se cayó hace algunos días en el Legislativo.

“Responde a hechos que el propio Gobierno ha generado”, José Manuel Restrepo

El primero en pronunciarse fue el último ministro de Hacienda del Gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo, encargado de hacer el empalme con José Antonio Ocampo.

Restrepo aseguró que el decreto es “pobre”, que cuenta además con errores al fabricar una emergencia económica y luego decretarla.

“No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave. Buena parte de la argumentación responde a hechos que el propio gobierno ha generado. Tampoco se demuestra una perturbación grave“, indica el exministro.

Respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad que podría determinar la Corte Constitucional, Restrepo afirma que sería inminente, dado que el alto tribunal considera que “la declaratoria de una emergencia económica exige un hecho excepcional, sobreviniente e imprevisible que genere una perturbación grave e inminente del orden económico y social”; dicho escenario no se cumple en el decreto.

Noticia en desarrollo…