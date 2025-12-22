Precios

Transportadores reaccionan ante aumento en precio del ACPM, ¿qué tanto efecto tendrá sobre los precios?

La subida fue de 100 pesos. Gremio Fedetranscarga dice que no han cumplido acuerdos negociados para que se dé una nueva alza.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
22 de diciembre de 2025, 10:26 p. m.
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habla sobre aumento del diésel
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habla sobre aumento del diésel Foto: Fotos SEMANA. 1. Fotógrafa Helen Ramírez. Foto 2: Getty Imágenes

Un alza en el precio del diésel, de 100 pesos por galón, se estableció desde el sábado 20 de diciembre, por lo que muchos ciudadanos y gremios reaccionaron hasta este lunes, teniendo en cuenta que el país anda en modo celebración decembrina.

Las implicaciones de incrementos en el precio del ACPM siempre han sido temidas, no solo por los efectos que pueden traer sobre los precios en general, ya que el transporte de carga es transversal a todos los sectores de la economía; sino porque los gremios, tanto de empresas como de trabajadores de base del sector transporte, cuando deciden irse a paro, ponen a temblar al país.

Una vez conocida la decisión de alza, que dejaría al diésel en un precio promedio de 10.885 pesos, el gremio de transportadores de carga, Fedetranscarga, salió a pronunciarse.

Arnulfo Cuervo, presidente de esa organización, advierte que ese incremento puede poner en riesgo de incremento a todos los productos de la canasta familiar. Eso, sin contar con que el gobierno no habría cumplido las promesas que se establecieron en el anterior paro, según las cuales, solo se aplicarían incrementos cuando se materializaran los acuerdos.

Macroeconomía

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

Macroeconomía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Estas han sido las modificaciones de los últimos 10 años

Macroeconomía

Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Macroeconomía

Relevo en la UPME. Se posesionó la nueva directora, entidad clave para la transición energética

Política

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Macroeconomía

Una obra clave para el turismo del caribe: Coveñas entrega su nuevo malecón

Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Macroeconomía

China sería el más afectado con aranceles del 40 % para vehículos a gasolina y diésel que quiere imponer el gobierno colombiano

Macroeconomía

Precio de gasolina y diésel en el país sube desde este viernes, conozca los nuevos valores

Vehículos

¿Por qué los carros con motores diésel suenan diferente a los vehículos qué funcionan con gasolina?

Por ello, Cuervo afirma que el aumento establecido lo reciben con suma preocupación: “Esos 100 pesos que se incrementaron desde el sábado 20 de diciembre, con fundamento en el monto que tiene el Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en el componente del diésel, no se compadece con una realidad que tiene Colombia y es que es productor de petróleo y refina en Cartagena y Barrancabermeja el 96 % del diésel que consumimos”.

El directivo gremial fue enfático en afirmar lo que llamó, una circunstancia puntual y es que “están diciendo (el gobierno) que se cumplieron los acuerdos cuando hubo el paro camionero en 2024”.

Al respecto, Cuervo manifestó que no hay tal, y mencionó que uno de los puntos era el del cambio en la fórmula para calcular el precio del combustible que utilizan los camiones y mucho del transporte público de pasajeros.

“Uno de los acuerdos era establecer una mesa, como la hubo en ese momento (durante el paro camionero de 2024) para hablar de la fórmula para subir los precios. Esa mesa ni siquiera se ha establecido. El fin era hablar de la fórmula Colombia, basada en pesos, y no en precios internacionales, en dólares, con esa característica puntual, de que somos productores y refinadores”, afirmó el directivo gremial.

El gran hueco producido por subsidiar los precios de los combustibles es un ‘chicharrón’ que el Gobierno no ha podido resolver. Ya subió la gasolina y planea ajustar el costo del diésel.
Aún están por verse los impactos del incremento. Foto: adobe stock

“Es un atropello”

Para Cuervo, el incremento en el diésel es “un atropello”. Y lo más complejo es que al afectar al transporte de carga, también recaerá sobre otros costos para los hogares. “Los agricultores mueven maquinaria con combustible diésel; la industria, cuando tienen plantas, usa esa fuente energética. Eso, sin contar con los municipios del país que no están interconectados, igualmente utilizan plantas de diésel estacionarias para su iluminación y todo lo que se requiere para el funcionamiento de electrodomésticos”.

El gobierno ha manifestado que seguir subsidiando el precio del diésel es algo insostenible. Entre tanto, en el documento de la CREG, donde se establecen los precios por ciudades, dice que se puso en consideración el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por el Ministerio de Hacienda.

Mas de Macroeconomía

Salario minimo

Salario mínimo 2026: estudio dice que no se están mejorando ingresos de trabajadores. ¿Por qué?

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habla sobre aumento del diésel

Transportadores reaccionan ante aumento en precio del ACPM, ¿qué tanto efecto tendrá sobre los precios?

Salario Minimo.jpg

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Estas han sido las modificaciones de los últimos 10 años

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar cierra a la baja en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025

Cristina Portocarrero Ospina, nueva directora de la Upme

Relevo en la UPME. Se posesionó la nueva directora, entidad clave para la transición energética

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Malecón turístico de Coveñas

Una obra clave para el turismo del caribe: Coveñas entrega su nuevo malecón

Incremento del diésel

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

Dian activa Plan Navidad

Dian activa Plan Navidad. Con esto se podrán encontrar los viajeros

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja en las tasas por parte de la FED.

Dólar en Colombia, en este 22 de diciembre se cotiza barato

Noticias Destacadas