Transportadores reaccionan ante aumento en precio del ACPM, ¿qué tanto efecto tendrá sobre los precios?

Un alza en el precio del diésel, de 100 pesos por galón, se estableció desde el sábado 20 de diciembre, por lo que muchos ciudadanos y gremios reaccionaron hasta este lunes, teniendo en cuenta que el país anda en modo celebración decembrina.

Las implicaciones de incrementos en el precio del ACPM siempre han sido temidas, no solo por los efectos que pueden traer sobre los precios en general, ya que el transporte de carga es transversal a todos los sectores de la economía; sino porque los gremios, tanto de empresas como de trabajadores de base del sector transporte, cuando deciden irse a paro, ponen a temblar al país.

Una vez conocida la decisión de alza, que dejaría al diésel en un precio promedio de 10.885 pesos, el gremio de transportadores de carga, Fedetranscarga, salió a pronunciarse.

Arnulfo Cuervo, presidente de esa organización, advierte que ese incremento puede poner en riesgo de incremento a todos los productos de la canasta familiar. Eso, sin contar con que el gobierno no habría cumplido las promesas que se establecieron en el anterior paro, según las cuales, solo se aplicarían incrementos cuando se materializaran los acuerdos.

Por ello, Cuervo afirma que el aumento establecido lo reciben con suma preocupación: “Esos 100 pesos que se incrementaron desde el sábado 20 de diciembre, con fundamento en el monto que tiene el Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en el componente del diésel, no se compadece con una realidad que tiene Colombia y es que es productor de petróleo y refina en Cartagena y Barrancabermeja el 96 % del diésel que consumimos”.

El directivo gremial fue enfático en afirmar lo que llamó, una circunstancia puntual y es que “están diciendo (el gobierno) que se cumplieron los acuerdos cuando hubo el paro camionero en 2024”.

Al respecto, Cuervo manifestó que no hay tal, y mencionó que uno de los puntos era el del cambio en la fórmula para calcular el precio del combustible que utilizan los camiones y mucho del transporte público de pasajeros.

“Uno de los acuerdos era establecer una mesa, como la hubo en ese momento (durante el paro camionero de 2024) para hablar de la fórmula para subir los precios. Esa mesa ni siquiera se ha establecido. El fin era hablar de la fórmula Colombia, basada en pesos, y no en precios internacionales, en dólares, con esa característica puntual, de que somos productores y refinadores”, afirmó el directivo gremial.

Aún están por verse los impactos del incremento. Foto: adobe stock

“Es un atropello”

Para Cuervo, el incremento en el diésel es “un atropello”. Y lo más complejo es que al afectar al transporte de carga, también recaerá sobre otros costos para los hogares. “Los agricultores mueven maquinaria con combustible diésel; la industria, cuando tienen plantas, usa esa fuente energética. Eso, sin contar con los municipios del país que no están interconectados, igualmente utilizan plantas de diésel estacionarias para su iluminación y todo lo que se requiere para el funcionamiento de electrodomésticos”.

El gobierno ha manifestado que seguir subsidiando el precio del diésel es algo insostenible. Entre tanto, en el documento de la CREG, donde se establecen los precios por ciudades, dice que se puso en consideración el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por el Ministerio de Hacienda.