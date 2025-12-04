Fiestas de fin de año: los hábitos de compra más recurrentes que realizan los colombianos

Diciembre es una época de júbilo y de alegría para miles de colombianos, que esperan la llegada del último mes del año para reunirse con sus familiares y también para comprar detalles para sí mismos o para sus parientes.

Es por ello que estas épocas también inciden fuertemente en la tendencia de los consumidores, dado que muchos invierten su dinero en artículos que en otros momentos del año no adquieren.

Estas son las tendencias de compra a fin de año. | Foto: Getty Images

Entre los productos que más adquieren están prendas de vestir, como lo es ropa, calzado, accesorios y también regalos. Los consumidores también destinan su dinero en viajes o en las celebraciones que programan para fin de año.

De acuerdo con un estudio revelado por la firma Kantar Insights, los adultos entre 45 y 54 años, tienen una mayor tendencia a viajar en estas fechas.

Frente a las tendencias de los consumidores, precisan que los presupuestos para comprar regalos pueden cambiar. Sin embargo, la mayoría gastará hasta 350.000.

Muchos trabajadores obtienen un dinero extra que destinan en varios artículos. | Foto: 123 Rf

Respecto a los canales de compra, el estudio precisa además que las tiendas físicas siguen siendo las preferidas por los colombianos, lo que indica que aún la digitalización no logra permear una gran parte de las compras. Son 77% los colombianos que siguen adquiriendo sus regalos en los supermercados.

Respecto a los métodos de pago, el dinero en efectivo también sigue siendo el principal medio de pago, con un 30%. Las tarjetas débito tienen un 24% de la porción y las billeteras digitales aumentaron su adopción en un 21%.

En cuanto a los portales web y plataformas en las que la gente adquiere sus productos, MercadoLibre lidera las preferencias, seguido por Temu, una plataforma china, y también Falabella y el portal web de Éxito.

La cena de Año Nuevo es un evento que generalmente se comparte con familiares y amigos. | Foto: Getty Images